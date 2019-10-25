Женщина толкает перед собой пустую коляску и буквально не сводит глаз с ребенка, который идет чуть в стороне по импровизированному тротуару — вытоптанной дорожке в остатках газона рядом с проезжей частью. Впереди — колодезный люк.

Виновата ли мать в том, что люк не закрыт? Ее ли вина в том, что ребенок на этот незакрытый люк наступил и провалился? Большая часть людей скажет, что, вообще-то, крышки люков по технике безопасности не должны быть открыты, не должно быть возможности просто их сдвинуть или снять. Но есть и те, кто считает, что если бы женщина на видео «была хорошей матерью», то ребенок бы и не наступал на люки. Но, кажется, если бы все хорошо выполняли свою работу, дети бы не падали в незакрытые колодцы и ливневки, не погибали бы от сходящих с крыш детских садов ледяных глыб. Но мать обвинить всегда проще.

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Пользователи Twitter тут же завалили НТВ упреками — обвинять мать нельзя, тем более что в этой ситуации ей сложно предъявить претензию: ребенка она бросилась спасать тут же. Да и на помощь ей тоже пришла женщина, тоже с ребенком, постарше. Глупо предполагать, бросился бы мужчина так же на помощь чужому ребенку, это и ни к чему. Ведь женщины сделали это сами.

И попытка людей в интернете хоть немного пристыдить авторов — единственное, что может вызвать положительные эмоции в этой ситуации. Потому что тот факт, что журналисты могут позволить себе от лица редакции публиковать подобные комментарии, — это настоящий позор. И спустя сутки эта запись все еще не удалена.

Проблема в том, что в обществе создается определенный образ женщины, матери, причем не самый благополучный. В медийном пространстве появляется все больше страшных историй о том, как матери доводят собственных детей до смерти, а то и вовсе убивают. Кажется, что скоро само слово «мать» приобретет некоторый налет негатива. И это правда опасно, потому что обратных примеров никто не показывает.

О хороших матерях и счастливых семьях никто рассказывать не хочет, да и читать тоже — это неинтересно. То ли дело какой-нибудь кошмар, что-то из ряда вон. Но тогда начинает казаться, что на самом деле этот «ряд» весь состоит из маргинальных примеров. Психологи все время повторяют — дети смотрят на взрослых и ведут себя так же. Как будут вести себя дети, которым все время показывают, что матери не любят своих отпрысков, подвергают их опасности, даже если это совсем не так? Если даже искренних защитниц своих детей обвиняют в плохом материнстве и травят?

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