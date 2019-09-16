Голливудские мужчины зарабатывают больше женщин. А в России наоборот, и на это есть причина

Шерстобитов рассказал «360», что российские актрисы получают больше мужчин. Дело в том, объяснил он, что женщины больше заботятся о своем пиар-имидже, а он хорошо монетизируется.

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«Количество подписчиков, лайков и комментаторов в вашем Instаgrаm может быть хорошим аргументом для продюсера. Из чего складывается ваша стоимость», — сказал он. Мужчины, по словам Шерстобитова, меньше заботятся о ведении социальных сетей, поэтому и подписчиков у них меньше, а значит, меньше причин требовать больших зарплат.

«Их стоимость ниже — она не обоснована ничем, кроме „хочу“. А женщины в этом плане более хищные, точные — они говорят „я — это не только я, это моя аудитория, столько-то миллионов подписчиков, столько-то тысяч просмотров, лайков“. Это аргумент», — подытожил он.

Под ударом даже Мерил Стрип

В Голливуде же ситуация обратная. И она затрагивает даже очень знаменитых актрис, которые успешно работают в профессии не один десяток лет. Скандалы на этой почве возникают все чаще. Например, протесты начались, когда журнал Vanity Fair сообщил, что в фильме «Афера по-американски» актеры Кристиан Бейл и Брэдли Купер получили в разы больше, чем их коллега актриса Эми Адамс. Все работали на съемочной площадке примерно по 45 дней, но мужчины заработали по 2,5 миллиона долларов каждый и получили по 9% прибыли от кассовых сборов, а Адамс получила всего 1,25 миллионов долларов и 7% прибыли.

Трое исследователей из трех разных университетов проанализировали заработную плату 246 актеров и актрис, снимавшихся в 1343 фильмах в Голливуде с 1980-го по 2015-й год. «Разрыв был довольно устойчивым. В 2015 году ситуация почти такая же, как и в 1980 году. Никаких признаков улучшения», — сказал один из исследователей Искьердо Санчес.

Данные о фильмах были получены с сайтов IMDB, Box Office Mojo и аналогичных ресурсов, которые регистрируют доходы кассовых сборов и сообщают последние новости кинопроката.

Исследователи учли несколько параметров оценивания, в том числе прошлый успех звезды, основанный на кассовых сборах фильмов, завоеванных наградах и популярности в Twitter. женские звезды получали на 56% меньше, чем их коллеги-мужчины, что эквивалентно на 2,2 миллиона долларов меньше за фильм.

«Мы предполагали, что найдем разрыв в зарплатах полов, потому что многие актрисы поднимают этот вопрос. Но мы были удивлены, обнаружив такую большую разницу, тем более, что мы рассматривали актеров и актрис самого высокого уровня, таких как Мерил Стрип», — передает The Guardian слова Искьердо Санчеса.

Что удивительно, подобное зарплатное неравенство присутствовало во всех жанрах, даже в романтических комедиях, которые обычно считаются женским.

Исследование также показало, что с возрастом разрыв увеличивается. Это объяснили высокой «стоимостью красоты на рынке». После своего пятидесятилетия женщины получают за фильм почти на 4 миллиона долларов меньше, чем мужчины.

«Если это нельзя объяснить популярностью актеров и актрис, то разрыв, конечно, должен быть связан с сексизмом», — считает Санчес.

Авторы исследования предлагают способ восстановить справедливость — обнародовать контракты звезд, укрепить переговорные позиции и подчеркнуть разрыв оплаты труда в киноиндустрии.