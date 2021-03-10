Сайты и онлайн-сервисы «падали» в России. Список расширялся несколько часов

У систем и сайтов в России происходят сбои. Ранее проблемы зафиксировали в работе ряда государственных сайтов — это произошло после замедления Twitter Роскомнадзором. «360» онлайн следил за «падающими» сервисами.

Замедление Twitter

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter с 10 марта. Ведомство внесло социальную сеть в перечень угроз из-за систематического неисполнения требований об удалении запрещенного в РФ контента. Скорость работы снизилась на всех мобильных устройствах пользователей, а также на половине стационарных. Многие пользователи пожаловались, что в соцсети не грузятся картинки и не работают реплаи.

При этом крупные провайдеры связи отметили, что Роскомнадзор способен самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter. Это возможно с помощью специального оборудования, которое операторов обязали установить в рамках закона об устойчивом Рунете.

При этом АО «ЭР-Телеком Холдинг» заявили, что ограничения РКН против Twitter могут повлиять на загрузку видео и изображений в социальной сети. Эту информацию подтвердили и в Роскомнадзоре: там уточнили, что замедление работы Twitter в России коснется только фото- и видеоконтента, передача текста ограничена не будет.

Сбои в работе госсайтов

Спустя несколько часов после начала замедления социальной сети россияне заметили проблемы в работе ряда государственных сайтов. Некоторые из них не грузились полностью, другие прогружались намного дольше обычного. В числе первых — сайт Роскомнадзора.

Источник фото: сайт Роскомнадзора.

Сбои начались и у пользователей «Ростелекома». При этом в РКН заявили, что проблемы с работой сайта не связаны с действиями ведомства по замедлению социальной сети.

Кроме того, проблемы возникли в работе ряда государственных сайтов. В их числе сайты Госдумы и Кремля, правительства, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры, и Минэкономразвития. Некоторые из них уже восстановили работу.

При этом представитель Роскомнадзора Андрей Поляков уточнил, что этот сбой никак не связан с действиями РКН. Сенатор Андрей Климов заявил, что массовое падение сайтов госорганов может быть связано с кибератаками со стороны США. Он отметил, что несколько дней назад их анонсировали источники The New York Times. С ним согласен директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, который также считает, что проблемы могут быть связаны с кибератаками США.

В пресс-службе Минцифры агентству «Москва» сообщили, что сбои в работе государственных сайтов возникли из-за проблем с оборудованием компании «Ростелеком» — они никак не связаны с замедлением Twitter Роскомнадзором.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО „Ростелеком“. По информации, полученной от „Ростелекома“, временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — сказано в сообщении.

Около 15:10 «Ростелеком» восстановил доступ к сайтам госорганов.

Сбой QIWI

На сбои пожаловалась также платежная онлайн-система QIWI. Пользователи отметили, что столкнулись с проблемами работы сайта (46%), приложения (36%) и обоих сервисов (16%). В компании сообщили РИА «Новости», что произошедшие сбои не связаны с действиями Роскомнадзора. В 14:53 QIWI сообщила агентству, что устранила проблемы в своей сети.

Источник фото: Downdetector.

Сбой YouTube

Проблемы произошли и в работе видеохостинга YouTube. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы. Чаще всего люди сообщали о проблемах в работе сайта (46%), загрузке видео (43%), а также со входом в аккаунт (9%).

Источник фото: Downdetector.

Сбой Google

Перебои произошли и в работе сайта Google — об этом сообщили 92% пользователей. Еще 7% пожаловались на трудность при входе.

Источник фото: Downdetector.

Сбой «Яндекс»

Пользователи «Яндекса» столкнулись с проблемами работы сайта (80%) и почты (18%). Еще несколько людей пожаловались на проблемы с сервисом «Яндекс.Деньги».

Источник фото: Downdetector.

Сбой МТС

Проблемы начались и в работе МТС. На сбои широкополосного интернета пожаловался 51% пользователей, еще 34% сообщили о трудностях с мобильным интернетом. Кроме того, 13% заявили о перебоях мобильной связи. Чаще всего жалобы поступали от жителей Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Средней Ахтубы.

Источник фото: Downdetector.

Сбой «Почты России»

Перебои в работе возникли и у сайта «Почты России». На главной странице разместили предупреждение, что из-за «аварии у интернет-провайдера часть услуг сегодня может быть недоступна». Работу сервисов пообещали восстановить в ближайшее время.