В небольшом иркутском городе Саянске до сих пор официально нет ни одного зараженного коронавирусом. При этом город так и не закрывался на самоизоляцию — мэра критиковали, но заставить ввести режим не смогли. В чем секрет города и правда ли, что пандемия обошла его стороной?

Уже после первой недели «нерабочих дней», которые президент объявил в конце марта, мэр Саянска Олег Боровский решил, что продолжать в том же духе город не сможет — через две недели экономика рухнет. Тогда он принял непопулярное с точки зрения остальных глав городов и регионов решение: не вводить самоизоляцию.

После 6 апреля в городе открылись и детские сады, и парикмахерские, и различные мастерские, и даже торговые центры и тренажерные залы, ресторанам тоже разрешили работать — но только в режиме доставки на дом. При этом, по словам мэра, ни одного заражения в городе с самого начала пандемии так и не зарегистрировали.

У нас гриппом болеют больше, чем коронавирусом. В Саянске 10 некоронавирусных внебольничных пневмоний — и что, мне по этому случаю карантин вводить? Олег Боровский мэр Саянска.

На Боровского даже планировали подать в суд — составляли иск, но потом отозвали. Сам мэр говорит — испугались, что делом быстро заинтересовались «московские адвокаты».

Чудо сибирского городка?

При этом мэр не просто разрешил бизнесу продолжить работать, но и ввел жесткие ограничения и фактически на время закрыл город. На дорогах появились блокпосты, которые разворачивали всех, кто хотел въехать в город. Были организованы санитарные патрули, которые бы гарантировали безопасность — соблюдение противокоронавирусных мер.

Часть жителей 40-тысячного Саянска оказалась заперта за пределами города, тех, кто застрял в других городах, например, в Иркутске, где находится ближайший аэропорт, домой уже не пустили.

«Звонил им, угрожал, просил переждать две недели… Те послушались, к счастью. Или недавний случай: прилетает борт Новосибирск — Иркутск, в нем курсант одного из училищ Санкт-Петербурга, их сажают в автобус, где сидят 14 человек моих саянцев. У него коронавирус, теперь эти мои 14 человек плачут. А я им: „Я ж говорил не ездить в Иркутск! Теперь сидите дома!“» — рассказал мэр.

Боровский уверен, что вирус так быстро распространился по России именно из-за того, что не были приняты достаточно жесткие и полные меры. Например, не пускать в страну иностранцев, а всех приезжающих из-за границы в обязательном порядке помещать в обсерватор — вне зависимости от чинов, денег и известности.

«Прилетает борт в Иркутск, москвичей сажаем в обсерватор, а жителей Иркутска бережно развозим по их домам. Ну и поехала зараза по всей области!» — добавил он.

При этом мэр до сих пор сохраняет режим в городе достаточно жестким и без самоизоляции — все приезжающие оказываются на карантине, саянцев просят быть максимально осторожными, не выезжать из города и соблюдать меры безопасности: социальную дистанцию и ношение средств индивидуальной защиты.

Ничего фантастического

Врач-эксперт Тимур Пестерев уверен, что ничего необычного в том, что в маленьком иркутском городе до сих пор не выявили ни одного зараженного COVID-19, нет. Он уверен, что при низкой мобильности населения такой результат неудивителен.

«Может сложиться такая ситуация, что случаи просто не выявлены. Или что при низкой мобильности населения конкретно в этом городе и при том, что окрестные города были закрыты, действительно могла сложиться такая ситуация, что нет заболевших. Но ничего в этом фантастического нет», — считает врач.

Саянск действительно имеет не так много связей с большими городами. Ближайшие аэропорты находятся в Братске и Иркутске — это 230 и 250 километров, преодолеть которые можно только на машине или автобусе. А этот транспорт мэр благополучно в город пускать перестал.

Более того, населенный пункт с 40 тысячами жителей нельзя сравнивать с большими городами — избежать тесных контактов в Саянске значительно легче, чем в том же Иркутске, где уже более 600 зараженных.

При этом Пестерев не отрицает и того, что город мог пойти по так называемому шведскому сценарию, то есть выработать коллективный иммунитет. Зимой Иркутская область перенесла тяжелую эпидемию гриппа — школы и детские сады закрывались на карантин.

Но вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн уверен, что это маловероятно. Однако точно сказать не сможет никто, ведь информации о тестированиях в Саянске очень мало, первые тесты сдали только после 9 мая. Все они отрицательные, но риск того, что люди просто не знают, что в городе есть зараженные, все равно очень высок.

В Москве сейчас переболели где-то 180 тысяч — это одна пятидесятая часть населения, у нас была и продолжается довольно сильная эпидемия. Для них пятидесятая часть — это 36 человек. Из них могло не быть ни одного тяжелого случая. А если они и были, умерли старики в это время от пневмонии, внимания мог никто не обратить. Старики часто умирают от пневмонии, это дело обычное Анатолий Альштейн вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Он уверен, что эпидемия могла пройти незаметно, а могла и просто не добраться до города, ведь даже до ближайшей железной дороги оттуда почти 10 километров.

«Без повальных тестирований мы слепы и абсолютно ничего сказать не можем. Утверждать, что данный конкретный город по каким-то причинам не заболел, мы можем с очень большой натяжкой. Потому что нет тестирования — нет конкретики», — заключил Пестерев.