Сахалинку избили за видео с условиями в больнице. Пациенты считают именно ее главной причиной беспокойства

На Сахалине женщина в ковидном госпитале жаловалась на условия — один туалет на отделение, отсутствие холодильника, чайника и питьевой воды. Из-за постоянного недовольства возник конфликт с другими пациентками. Ее избили на глазах у врачей, но теперь, по уверениям Минздрава, ссора исчерпана.

«Скотские условия»

Пожилая пациентка сахалинской Долинской ЦРБ сняла на видео условия в госпитале и сопроводила его своими комментариями: туалет маленький и всего один на отделение, вода в бочке не набирается, ободок отсутствует.

«В этом ведре, говорят, есть кипяченая вода. Я туда должна залезть чашкой, другой тоже должен залезть чашкой, взять воду и попить. Горячей воды нет, ни чайника, ни потера, ни холодильника — ничего нет», — говорит автор видео за кадром, а также призывает дочь обратиться к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, чтобы он «навел порядок в своем отделении».

На видео фоном слышны возмущенные голоса. Позднее дочь сахалинки рассказала о том, что в отделении есть и другие проблемы: скудное питание, отсутствие дезинфицирующей лампы. Якобы пациентам не дают питьевую воду, а вскипятить сырую просто негде.

«Питание каждый день одно и то же. Минимальные порции, капуста тушеная три раза в день. Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай», — передает ее слова Altapress.

Больничная драка

Недовольны возмущениями оказались другие пациентки больницы. На втором видео женщина кричит и замахивается на автора ролика со словами «перешибу, как соплю». Пострадавшая уверяет, что ее ударили по лицу.

«Уберите эту бешеную», — говорит на видео она.

На женщину продолжили нападать с требованием выключить телефон. Сначала медицинский персонал просто наблюдал за ссорой. Автор ролика уверена, что врачи «стояли и смеялись, вместо того чтобы лечить». Однако в итоге успокоили разбушевавшихся пациенток именно они.

В больнице комментировать произошедшее отказались, зато в пресс-службе Минздрава Сахалинской области объяснили «360», что конфликт действительно был, а сейчас ситуацию взяли на контроль. Накануне главврач встречался с пострадавшей пациенткой.

«Они с ней выяснили и тактику лечения, и все вопросы, которые ее волнуют: и по бытовым условиям, и по лечению», — сказали в пресс-службе, отметив, что только вмешательство медицинских работников помогло решить конфликт.

Другая точка зрения

Свидетели конфликта рассказали свою версию произошедшего. Пострадавшую якобы перевели со второго этажа на третий — в родильное отделение, передает издание «АСТВ.ру».

«Поступила она перед обедом и сразу же начала выступать. Везде ходила с телефоном, снимала всех больных. Люди пообедали, начался тихий час. Она в это время кидала еду в тарелках из палаты в коридор. Стучала кастрюлями, вела себя неадекватно», — рассказала одна из пациенток.

Также свидетели сообщали, что скандальную пациентку не устраивала бутилированная вода — она требовала еще раз кипятить ее. Также женщина якобы кидалась препаратами в медперсонал, просила холодильник прямо в палату, хотя он есть этажом выше.

«Тут, кстати, хороший пример того, что персонал отзывчивый. Можно попросить санитарку что-то унести в морозилку на сохранение — сделает без вопросов», — отметила пациентка.

Терпение у людей кончилось, по словам женщины, когда новоприбывшая стала требовать у медсестер чай и кофе. Вышедшие из палат пациентки, по словам свидетельницы, никого не били.

«Ее никто не трогал руками. Убирали в основном ее телефон. Это неприятно, вы сами понимаете. Представьте ситуацию: начали лупить пожилую женщину всем отделением и без причин. И никто ее не защитил. Ну, быть такого не может», — уверена она.

Тем не менее дочь пострадавшей уже написала заявление в прокуратуру.