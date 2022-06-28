Сафари на грани анорексии. Парк Сочи с истощенными животными уже попадал в скандалы

Грибники в Сочи наткнулись на истощенных и облезлых верблюдов в сафари-парке во время прогулки. Владельцы в этом году закупили мало корма, которого не хватит животным. Но, по словам директора парка, состояние верблюдов вызвало кожное заболевание. Администрации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Местные жители в Сочи заметили истощенных животных в сафари-парке. В тот день они гуляли по лесу в районе села Ахшатырь. По словам жительницы, она пошла на рыбалку и наткнулась на отощавших верблюдов, которые перекинули головы через изгородь.

«Мы живем рядом. Вчера собрались на рыбалку. Территорию перекрыли, мы пошли в обход и наткнулись на это. Несчастные создания пытались последний листик с дерева ухватить за оградой. Они с землей прямо траву ели. Ветку им протянули — они съели прямо с корой», — рассказала женщина.

Она отметила, что сама работает с животными и знает, как они должны выглядеть. На вид у верблюдов была последняя степень истощения. Двое зверей были очень облезлыми, вдалеке можно было увидеть еще животных. При этом нигде поблизости не было кормушки.

Местная жительница отправила фото подруге, которая держит базу с кормами. Она рассказала, что раньше парк закупал у нее питание, но в этом году они взяли очень мало. Таким количеством еды нельзя прокормить животных.

«Они ответили: животные после холодной зимы не могут восстановиться никак. Но это же бред. Уже трава зеленая — пусть хоть траву едят, или около пруда их можно привязать. Но никому ничего не надо», — заявила местная жительница.

Женщина отметила, что есть слух о том, что сафари-парк построен незаконно и идут суды. Некоторые домики на его территории разбирают, а декор увозят.

На следующий день после того, как женщина сняла видео, верблюдов убрали.

«Там и кенгуру у них бегает, и какой-то рев слышен был. Наверное, льва. У них там скотины много, и они никого не пускают», — поделился очевидец.

Реакция жителей

Местные жители обратились в полицию и попросили провести проверку в отношении парка. Очевидцы рассказали, что животные настолько истощены, что невозможно было определить, кто они — лошади или верблюды.

Через какое-то время на территорию приехали правоохранительные органы. Директор парка заявил, что верблюды страдают саркоптозом. Это кожное заболевание, которое провоцирует особая разновидность клещей. От него у животных развивается худоба и начинается линька. По его словам, верблюды идут на поправку и максимум через полгода наберут вес и вновь обрастут шерстью, написал «МК».

По словам директора, парк еще не открылся и находится на стадии строительства, писало издание "Подъем".

При этом животные содержатся в карантинной зоне, и их не показывают посетителям. Штат ветеринаров каждый день следит за рационом питания верблюдов.

По данным жителя села Ахштырь, сафари-парк занял земли нацпарка, который потребовал освободить территорию. Именно с ним и шли суды. Администрация начала вывозить имущество, но животных, судя по всему, бросили на произвол судьбы, написал сайт sochi1.ru.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов взял на контроль ситуацию в парке. В своем Telegram-канале он написал, что над делом работают прокуратура, полиция и Россельхознадзор.

«Друзья, по поводу умирающих от голода животных в сафари-парке в Сочи ваши обращения получил, мы уже подключили прокуратуру и сейчас работаем с МВД и Россельхознадзором. Там статья „Жестокое обращение с животными“, причем часть вторая, где до пяти лет лишения свободы. Животных будем спасать, организаторов сафари-парка — сажать», — написал парламентарий.