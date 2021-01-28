Яйца в России стали дорожать. Цены еще упадут, но потянут за собой качество

СМИ сообщили о резком росте стоимости яиц из-за вспышек птичьего гриппа в России. На это также повлияло увеличение цен на корма — Росптицесоюз уже направил правительству обращение с просьбой не вводить ограничения на рост стоимости яиц, чтобы избежать дефицита. Разобрались, ждать ли снижения цены и как эти факторы повлияли на частных фермеров и крупные птицефабрики.

О резком росте закупочных цен на куриные яйца сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. По данным газеты, стоимость самой дешевой категории яиц С2 на 27 января поднялась на 19% выше обычного уровня — не менее 59,9 рубля.

Собеседник рассказал газете, что цены начали увеличиваться после того, как в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области выявили вспышки птичьего гриппа. Ситуация стала серьезнее, когда вирус нашли в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и в Татарстане.

В пресс-службе «Ленты» изданию подтвердили, что что в южных регионах страны ситуация ухудшилась после того, как закрылись несколько птицефабрик — там зафиксировали вспышки птичьего гриппа.

Виноват птичий грипп?

Председатель Международного форума птицеводов, президент Евразийской ассоциации птицеводов Сергей Шабаев рассказал «360», что птичий грипп практически не влияет на производство и продажу яиц, а значит — не может резко изменить их стоимость.

«У нас в России это практически не влияет, потому что крупные промышленные фабрики под это дело не попадают. Попала одна фабрика — Таганрогская, но это редкое исключение. Вот в Казахстане многие фабрики попали под птичий грипп, и у них выросла цена на 18-20%. У нас на данный момент — по моим данным, ни у кого таких данных нет — 574 птицефабрики, из них 199 занимаются яйцом. Россия производит 45 миллиардов яиц в год, у нас перепроизводство яйца», — пояснил он.

Фермер и птицевод Алла Мельник в беседе с «360» отметила, что многие ее коллеги, которые занимаются продажей яиц в небольших масштабах, уже столкнулись с птичьим гриппом. В разных группах с соцсетях они пишут, что за сутки могут потерять до 200 птиц — не только кур, но и уток.

«Это может привести к дефициту яиц. Птичий грипп переносят перелетные птицы, и он может оказаться где угодно. Сейчас перелетные птицы полетят и везде его разнесут», — отметила она.

Что повлияло на рост цен?

Мельник рассказала, что, как частник, сейчас столкнулась с одной проблемой — корма для птицы подорожали в разы.

«Чтобы курица несла яйца, она должна кушать, и каждый день она должна съедать определенное количество корма в граммах. Кто-то дает комбикорм, кто-то зерно, зерновую смесь. Кроме того, курица должна получать белок. Что такое яйцо? Это белок. Комбикорма жуткие по качеству. Все, что заявлено на их упаковках, не соответствует действительности», — отметила она.

Мельник рассказала, что если взять любой мешок с комбикормом и отдать его на экспертизу, выяснится, что в нем занижено количество всех полезных элементов — оно не соответствует тем показателям, что заявлены в составе производителем. Туда добавляют самый дешевый белок, а не тот, который заявлен в комбикорме.

Кроме того, идет очень много просрочки, потому что дорогие корма фермеры не могут сразу купить из-за нехватки средств. Поэтому продавцы начинают его продавать вразвес, а не в фирменных пакетах — так не видно даты. После такого корма куры могут даже умереть.

Ждать ли снижения цен?

Фермер добавила, что сейчас продает десяток яиц для местных жителей по 120 рублей, и это в убыток.

«Поэтому с яйцами не будет никакого удешевления, потому что курица — живой организм, она будет нести яйца только тогда, когда будет кушать. Поскольку зерно и комбикорм дорожают, ни о каком снижении цены не может быть речи», — подчеркнула Мельник.

Она отметила, что у промышленных яиц, которые продают в магазинах, цены намного ниже за счет нескольких факторов.

«Большие предприятия, я думаю, берут количеством. У них много птицы, поэтому много яйца. Многие фабрики стали автоматизированными, за птицами не ухаживают люди, поэтому затраты на работников сведены к минимуму. Возможно, только поэтому у них такие цены на яйца», — отметила она.

Однако фермер уверена — ситуация с подорожанием корма так или иначе коснется их. И если не приведет к подорожанию корма, то точно повлияет на качество продукции.

«У них же идет собственная технология кормов. Но я думаю, что если они продолжат удерживать цены на нынешнем уровне, то эти яйца вообще невозможно будет есть, потому что такое яйцо — это [результат того, ] что курица получила. То, что там одни антибиотики, это понятно, но там еще состав корма будет какой. Белок будет соевый, хотя, может, он и сейчас такой давно. Такие яйца не только детям, взрослым нельзя есть», — заключила она.

Сергей Шабаев уверен в обратном. Он отметил, что к весне яйца обязательно подешевеют, потому что так происходит каждый год.

«Как добрый волшебник я вам скажу, что будет. Потому что у нас каждый год происходит весной подешевение. Это традиционная кривая, которое начинается с января, растет до Пасхи, и после Пасхи она уходит вниз. Такая кривая повторяется каждый год много лет подряд. Но в прошлом году она немного сыграла из-за коронавируса, не упала так сильно и пораньше остановилась. Может, в этом году цена тоже не так сильно упадет. Но она упадет после Пасхи», — отметил он.

Нужно ли регулировать цены?

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала «Коммерсанту», что ведомство уже направило обращения вице-премьеру Виктории Абрамченко и Дмитрию Патрушеву с просьбой отказаться от ввода ограничений на рост цен на яйца и мясо птицы. Она пояснила, что увеличение стоимости продукции связано с объективными причинами, поэтому регулирование цены может привести к дефициту — на фоне нулевого роста производства и увеличения объемов экспорта.

Сергей Шабаев отметил, что регулирование цен в этой ситуации не приведет ни к чему хорошему.

«Регулирование ни к чему — сейчас по макаронам порегулировали — и что получили? Из-за наших попыток регулирования цены выросла их мировая стоимость. В этом году на те же 15-20% выросли цены на зерно. 70% себестоимости яйца — это кормление курицы. Если цена на корм выросла на 15%, куда деваться производителю — надо поднимать цены», — отметил он.

Собеседник добавил, что цены выросли также на белковые и витаминные составляющие, ветеринарные препараты. Их себестоимость выросла примерно на 15%, а значит цена яйца не может остаться на прежнем уровне.