Россию обвинили в саботаже американской вакцины. Это назвали оправданиями неудачников

США обвинили Россию, Иран и Китай в саботаже производства американской вакцины от коронавируса. И это неудивительно. Штаты не впервые прикрывают собственные неудачи голословными, зато громкими заявлениями. И ищут руку Кремля и провокации там, где их нет.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Иран и Китай в саботаже производства американской вакцины от коронавируса. Такое заявление он сделал в интервью телекомпании Hearst.

«Я бы сказал, что три игрока пытаются помешать нам получить вакцину. В основном конкуренцию на мировой арене составляют Китай и Иран, которые тоже пытаются произвести вакцину. Россия публично заявила, что у них есть вакцина», — сказал он.

Эванина не уверен, что половина россиян верит в существование этой вакцины. Или что Москва сумеет вывести препарат на мировой рынок. В то же время он не сомневается, что Китай, РФ и Иран постараются выкрасть вакцину, которую создадут в США.

Сейчас американцы проводят клинические испытания сразу нескольких профилактических препаратов от коронавируса. Их разработали компании AstraZeneca, Moderna и Pfizer. В России еще в августе появилась зарегистрированная вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Прививку уже сделали добровольцы

Недоверие к тому, что сделано в России

России не нужна чужая вакцина, которую до конца не испытали и на запустили в массовое производство, заявил «360» сенатор Владимир Джабаров. У нас есть своя, причем уже рабочая. А в ближайшие две недели ожидается регистрация второго препарата — от центра «Вектор». Поэтому громкие обвинения — это не более чем «обычная американская песня».

«Они никогда ничему не верят, что сделано в России. Когда показали два года назад наше современное оружие, в послании президента было, они сказали, что это „мультики“ и ничего этого нет. Потом они увидели, что эти „мультики“ оказались документальными кадрами. А буквально 7 октября они увидели испытания „Циркона“. Вот вам и „мультики“», — добавил сенатор.

По мнению Джабарова, США стоит уделять больше внимания практической медицине и попыткам остановить распространение коронавируса в своей стране. Но проще же не бороться с пандемией, а очернять Россию, Китай и Иран, прикрывая собственные неудачи громкими словами. К тому же в преддверии грядущих выборов удобно объявить тройку стран врагами, чтобы сплотить нацию вокруг политических лидеров.

Вбросить дезинформацию

Своими словами, уверен сенатор Андрей Климов, Эванина как бы отчитывается перед американскими налогоплательщиками, что деньги на ведомство тратят не зря. Хотя Россия много лет твердит мировому сообществу, в том числе США, о готовности объединения усилий в борьбе с опасными вирусными инфекциями.

«Если у них что-то не получается, не надо искать в этом каких-то марсиан, зеленых человечков и тем более руку Москвы. Но это у них работа такая, понимаете, их этому учили — передергивать, вбрасывать дезу. Что делать, за это им деньги платят», — отметил он.

России нет никакого смысла мешать американцам в создании своей вакцины или похищать результаты наработок. Отечественные ученые разрабатывали несколько препаратов в первую очередь для жителей РФ. А излишками страна готова делиться вакциной с другими, о чем неоднократно заявляла.

Геополитика вместо здравого смысла

США не впервые обвиняют Россию и других своих конкурентов во всех смертных грехах, не утруждая себя предоставлением веских доказательств, считает депутат Вячеслав Лысаков. Но это не более чем голословные и политизированные заявления.

«Можно обвинить, исходя из своих геополитических интересов, любую страну в том, что враги хотят похитить достижение американской мысли. У нас разработки в области микробиологии, вирусологии известны со времен Советского Союза», — сообщил «360» парламентарий.

Мы не страна третьего мира. У нас достаточно ресурсов и научного потенциала, чтобы добиться успеха Вячеслав Лысаков.

Примечательно, что 8 октября обвиненный в саботаже Китай официально присоединился к к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ государств к вакцинам от коронавируса. К механизму присоединились более 170 стран, в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и другие. США и России в этом списке нет.

«Скорее всего, поскольку это все-таки ассоциация не просто научная, но имеет и политическое значение, здесь есть определенные политические компоненты. Не думаю, что Россия выступает принципиально против такого союза, такой идеи. Вполне возможно, в ближайшее время мы этот шаг сделаем. Но нужно убедиться, что он будет на пользу всем и, прежде всего, России», — заключил Лысаков.