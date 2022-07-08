Фейк: российских военных обвинили в уничтожении полей с украинским зерном

Украинские Telegram-каналы стали распространять фейк о том, что российские военные обстреливают поля с зерном. При этом украинским фермерам якобы приходится спасать свой урожай прямо под огнем. «360» выяснил, где правда, — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В украинских СМИ и соцсетях появились кадры с горящими полями. Авторы публикаций заявляют, что российские военные уничтожают поля с украинским зерном. По их словам, фермеры вынуждены спасать свой урожай прямо под обстрелами.

Источник фото: telegram.org

По Сети гуляет не только фото, но и видео с едущим по полыхающему полю комбайном. Причем из ролика убрали звук, добавив грустную мелодию. Ни одного военного, как и боевой техники, на поле нет.

Правда

На самом деле кадры с горящими полями сделали еще в 2018 году. Их активно использовали молдавские журналисты для иллюстрации ситуации с природными пожарами в стране. Тогда в республике объявляли пятый класс пожароопасности в лесополосах, а также в сельскохозяйственных угодьях.

Источник фото: m.moldovenii.md

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.