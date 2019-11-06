С углекислым газом лучше не шутить. Ученые анонсировали потенциальный апокалипсис
Климатологи, биологи, геологи, океанологи и ученые из других сфер подписали документ, в котором содержится анонс потенциального апокалипсиса. 11 258 специалистов из разных областей науки предрекли «неописуемые страдания» человечеству, если оно продолжит выбрасывать в атмосферу Земли такое же количество углекислого газа.
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Выводы исследователи основали на 40-летнем наблюдении за температурой поверхности планеты, использовании энергии, темпах обезлесения, массе полярных льдов, выбросах углерода и росте населения. Результат, к которому пришли ученые — климатическая катастрофа приближается к Земле куда быстрее, чем ожидали специалисты.
Чтобы предотвратить (или отсрочить) катастрофу, исследователи предложили работать по шести направлениям. Во-первых, необходимо заменить ископаемое топливо, типа метана и других «неэкологичных», на возобновляемые источники энергии. Во-вторых, ввести высокие «углеродные налоги». Напоследок — остановить вырубку лесов и рационально потреблять продукты животного происхождения.
Другие два совета кажутся еще менее выполнимыми: прекратить стремиться к росту ВВП и стабилизировать мировое население, которое увеличивается более чем на 200 тысяч человек ежедневно.
Углекислый газ образуется почти от любой деятельности: человеческой или природной. СО2 выделяется при дыхании живых организмов, сжигании топлива, содержащего углерод, при извержении вулканов и выветривании карбонатных горных пород. Повышение уровня концентрации приводит к парниковому эффекту, который, по мнению экологов, является одной из главных причин глобального потепления.
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Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением, а наиболее богатые страны в большей мере несут ответственность за выбросы: как правило, в них соответствующие показатели на душу населения выше, чем в более бедных государствах.
Проблема с СО2 существует уже давно — еще в 2016 году концентрация углекислого газа с атмосфере достигла максимального значения и росла в 1,5 раза быстрее, чем в среднем на протяжении последних 10 лет. В 2015 году уровень вещества составлял 400 ppm, а в 2016-м — 403, 3. Это самый быстрый рост за 30 лет. А в течение последних 70 лет рост уровня СО2 почти в 100 раз превысил тот же показатель в конце ледникового периода.
Согласно отдельным исследованиям, уровень СО2 в атмосфере является максимальным за 800 тысяч лет и, возможно, даже за последние 20 миллионов лет.
В прошлый раз сопоставимое количество углекислого газа в атмосфере Земли было пять миллионов лет назад — в эпоху плиоцена. Тогда климат был теплее на два-три градуса, а уровень моря на 10-20 метров выше из-за таяния льдов Гренландии и Восточной Антарктики.
Не паниковать, но помнить
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев по просьбе «360» оценил масштабы проблемы с СО2.
Паниковать не стоит, но принять к сведению и предпринять определенные действия нужно. Они (действия по предотвращению катастрофы — прим.ред) очень в размытом виде заложены в Парижском соглашении 2015 годаАндрей Киселев.
По словам специалиста, быстро решить проблему не получится. Нужно помнить, что для экономики и жизнь людей нужна энергия, которая в основном вырабатывается с помощью ископаемого топлива. При его использовании выбрасываются парниковые газы.
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С каждым годом потребность в энергии растет, поэтому просто так отказаться от использования ископаемого топлива практически невозможно, отметил Киселев. Он добавил, что даже для создания альтернативных видов выработки энергии нужно ископаемое топливо: чтобы создать ту же ветряную мельницу, нужно добыть для нее материал (с помощью средств, вырабатывающих СО2), перевезти его на грузовике (тоже выбрасывает углекислый газ), собрать конструкцию (опять же, с помощью техники, вырабатывающей СО2), отвезти на место установки и возвести (для этого также нужны механизмы, выделяющие вещество).
Киселев отметил, что полностью заменить «ископаемую энергию» проблематично. Следует использовать ветряную, солнечную, приливную, геотермическую и другие виды энергии в качестве дополнения, а не замены.