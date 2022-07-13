Украинцы обратились к своему президенту с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улицах. Петиция уже появилась на сайте Владимира Зеленского и набрала свыше пяти тысяч голосов. Для ее рассмотрения нужны еще 20 тысяч подписей. Хотя в изменения в особенностях внезапного призыва на Украине верится с трудом.

Авторы петиции обратили внимание Зеленского на не слишком законные попытки мобилизовать граждан, написало украинское издание «Страна». Некоторые люди призывного возраста, указали в тексте обращения, попали на службу прямо из очередей на заправку.

Украинцы призвали властей либо выдавать повестки только в военкоматах, либо упорядочить волны мобилизации. Так человек, не попавший под текущий призыв, избежит необходимости служить.

Чтобы проголосовать в пользу петиции, у жителей Украины есть еще 79 дней. Тогда она гарантированно попадет к президенту.

Бригады с подарками

Украинские Telegram-каналы пестрят сообщениями о том, как и где в регионах страны пытаются призвать людей в ряды ВСУ.

В Харькове, например, мужчин «ловят» у станций метро, на парковках и остановках общественного транспорта и даже в очередях за гуманитарной помощью.

Аналогичная ситуация складывается в Киеве и других городах, где повестку могут вручить как у ЗАГСа, так и на пляже. Сотрудников комендатуры замечали даже в компьютерных клубах, сняв их работу на видео.

«Запорожье левое, район жилого массива, ходят две бригады — дарят подарки», — подобные предупреждения стали для соцсетей уже обыденностью.

На защиту мужчин встали женщины. В Закарпатье они не пустили военкомов в одно из сел. Позиции местные жительницы не сдали даже после прихода полицейских.

Судорожная мобилизация

На изощренные методы призыва на Украине обратила внимание даже иностранная пресса. Представителям военкоматов, написала газета Daily Mail, приходится в буквальном смысле бегать за каждым. А все потому, что ВСУ теряют до 20 тысяч военных ежемесячно.

Жительница Украины пожаловалась на чиновников, которые стали преследовать 18-летнего юношу, ехавшего на велосипеде. Ему пытались вручить призывные документы.

«Это похоже на охоту на кабана», — сказала она.

Авторы статьи рассказали историю некоего Сергея, которому приходится прятаться от военных в своем доме на западе Украины. Мужчина, как и его многие друзья, опасается попасть на передовую. Повестки, по его словам, вручают в барах, на КПП, в торговых центрах и даже в церквях.

Во Львове мужчин подстерегли у входа в храм, причем поведение представителей власти возмутило священника. Позже поступок раскритиковал и глава Львовской области, который посоветовал раздавать призывные листы в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах.

Как раз на пляже в Одессе повестки достались решившим погулять. Не повезло и тем, кто отдыхал у Киевского озера. По словам свидетелей, один из мужчин прыгнул в воду, чтобы спастись от вербовщиков и сопровождавших их полицейских.

Глава МВД Украины Денис Монастырский объяснял вручение повесток «в разных общественных местах» тем фактом, что более трех миллионов украинцев стоят на воинском учете не по месту жительства.

Недавно украинские власти заявили, что отправят в контрнаступление на юг страны до миллиона бойцов. Ряды ВСУ пополнят бывшими преступниками. Из тюрем стали выпускать убийц, насильников, извращенцев и мародеров. О последствиях таких решений Киев думать не захотел.