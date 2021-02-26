Неадекватная девушка в Лосино-Петровском набросилась на нескольких прохожих. Агрессию она выплеснула не только на взрослых — досталось и детям. Молодую женщину задержали, но она успела нагнать страху на жителей. «360» собрал все, что известно о странной даме.

Поведение девушки засняли камеры видеонаблюдения на Березовой улице рабочего поселка Свердловский. В атаку на прохожих она пошла вечером 25 февраля. В это же время вынести мусор решила одна из пострадавших от действий незнакомки. Сначала местная жительница по имени Гюзель услышала громко молящегося мужчину.

«Это была прямо череда [случаев]. <…> Услышала сзади топот и [почувствовала] удар в спину двумя руками. Меня толкнули. Хорошо, не по голове. И сразу же [она] убежала, оглянулась, посмотрела на меня и дальше пошла шагом. Видимо, удостоверилась, что я не бегу за ней», — поделилась она.

Удар, призналась очевидица, был сильный. Тем не менее девушка не растерялась и решила снять обидчицу на телефон. Навстречу странной даме шла женщина с ребенком, который получил удар кулаком по голове.

«Женщина остановилась, мы поравнялись. Она спрашивала у ребенка, больно ли ему. Он говорил, что да. <…> Та обернулась и пошла», — рассказала Гюзель. Следующей мощный толчок в спину получила стоявшая у машины местная жительница.

Сильно досталось и еще одной девочке: она шла по улице одна, когда девушка ни с того ни с сего ударила ее в лицо. Ребенок тут же убежал. Нос школьнице разбили в кровь. Есть ли перелом, неизвестно. Сама девочка сказала, что «тетя ударила» ее молча.

Девушка в желтой куртке пыталась поднять руку и на молодого человека. Между ними произошла словесная перепалка, но до рукоприкладства не дошло — агрессивная дама ретировалась.

По словам Гюзель, у нападавшей на прохожих есть «психические отклонения». Живет она там же, в Свердловском.

«Почему-то без присмотра. По слухам, у нее трое детей», — уточнила очевидица случившегося. Ситуация напугала местных жителей, призналась она: на следующий день многие не отпустили детей в школу.

После публикации в Сети видео с нападением за дело взялась полиция. Распускавшую руки девушку удалось задержать.

«Установлена и доставлена в отдел полиции 29-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении указанных противоправных деяний. Мотивы правонарушений устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Проводится проверка.