С любовью к небу через всю жизнь. Что будут помнить о летчике-испытателе Тайгибе Толбоеве

В Дагестане на 66-м году жизни скончался Герой России и летчик-испытатель Тайгиб Толбоев. Он беззаветно любил небо и много раз бывал на краю смерти, защищал родную республику от боевиков в 1999 году и совершил 40 боевых вылетов.

Толбоева не стало 20 мая, сообщила пресс-служба главы Дагестана. За годы службы он снискал авторитет и уважение у коллег, друзей и земляков, был настоящим патриотом Родины. Долгое время летчик боролся с болезнью — ему диагностировали рак. Перед смертью, писал сайт kp.ru, Тайгиб Омарович вернулся на малую родину, чтобы попрощаться с семьей.

Первым делом — самолеты

Испытателем самолетов министерства обороны СССР Тайгиб Толбоев стал рано. В 1985 году началась его служба в Центре подготовки летчиков-испытателей. За спиной у молодого человека было Ейское высшее военное авиационное училище, которое Толбоев окончил в 1978 году.

Затем молодого летчика направили заместителем военного представительства Минобороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод. Ему Толбоев посвятил более 30 лет службы, напомнили в пресс-службе главы Дагестана.

Он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, в том числе Су-25, Су-27, Су-30, Су-39 и ряд моделей МиГов, уточнил сайт kp.ru. Принимал Толбоев и участие в испытаниях нового ракетного вооружения.

Жизнь на краю смерти

В своей любви к небу летчик прошел через многие испытания и не отказался от нее, даже будучи на волосок от гибели. В августе 1995 года вертолет, которым управлял Тайгиб Толбоев, попал в вихревые потоки. Винтокрылая машина, рассказал сайт «Аргументы недели», начала терять высоту. Экипаж увел ее от жилого поселка: крушение произошло в горах, один из членов экипажа погиб. Толбоев получил тяжелые травмы, но восстановился и вернулся к полетам.

Спустя три года его истребитель потерял управление. От руководителя полетов Толбоев трижды получил приказ катапультироваться, но в итоге чудом посадил самолет. Благодаря его самоотверженности удалось выяснить причины неисправности, что в итоге спасло жизнь многим летчикам.

В 1999 году, когда началась Вторая чеченская война, Тайгиб Толбоев встал на защиту родного Дагестана от боевиков, эвакуировал мирных жителей и раненых из района боевых действий. На его счету — 40 боевых вылетов.

В 2006 году Толбоева удостоили звания Народного героя Дагестана, а в 2007-м он стал Героем Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники».

Службу в Вооруженных силах РФ Тайгиб Толбоев не оставлял до последнего. Занимал должность замначальника 350 военного представительства Минобороны, был избран депутатом Народного Хурала Бурятии.

Небо осиротело

С небом Толбоев, по данным «Аргументов недели», был неразлучен до августа 2020 года. Дорогу в облака ему закрыл недуг, с которым летчик мужественно боролся долгое время. Близкие привезли его из Улан-Удэ в Дагестан, когда стало понятно — конец близок. Мир он покинул на малой родине.

Соболезнования родным и друзьям героя в связи с его кончиной принесли местные власти. Информации о предстоящих похоронах Тайгиба Толбоева пока нет. В последний путь известного летчика многие хотят проводить лично.