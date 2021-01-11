Полет с горки в больницу. Почему катание на «ватрушке» опасно для детей

За новогодние праздники в России произошло сразу несколько ЧП во время катания на «ватрушках». Дети оказывались в ледяной воде, отлетали в деревья, а один мужчина даже скончался после столкновения с препятствием. Надувная подушка опаснее, чем кажется, ведь она может разогнаться до 80 километров в час, а остановить ее невозможно.

Травмы от «ватрушек»

Катание на «ватрушках» давно стало популярным видом зимнего отдыха. Казалось бы, в чем опасность? Это не санки с железными и деревянными деталями, о которые легко пораниться, и не жесткие ледянки, которые позволяют прочувствовать все неровности дороги. Да и снега для катания на «ватрушке» нужно совсем немного. Тем более многие ездят по замерзшим водоемам за автомобилем.

При всем веселье мероприятия кататься за машиной опасно. На днях в Амурской области ребенка на «ватрушке» сбил автомобиль. Это случилось под Благовещенском — на Чигиринском водохранилище.

На тюбинге, привязанном тросом к машине, сидел 11-летний мальчик. Водителем, как пишет РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, был мужчина по имени Артем, который в 2011 году привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. Он вез ребенка по замерзшему озеру на Nissan X-Trail, и в какой-то момент машину подрезал другой автомобиль — Subaru Forester. Водитель Subaru хотел проехать после Nissan и не заметил, что за машиной был трос с ватрушкой.

В результате мальчику потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Похожая история случилась 10 января в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 15-летний подросток катался на тюбинге за машиной в районе 1-го Миргородского переулка. Автомобиль ехал со скоростью 60 километров в час. В какой-то момент «ватрушка» стала неуправляемой и влетела в дерево. Пострадавшего доставили в реанимацию с травмами головы, сердца и множественными переломами, в том числе кости черепа.

Прокуратура начала проверку. Выяснилось, что к машине Ford привязали сразу две «плюшки» и посадили на них двух несовершеннолетних. Пострадал только один пассажир.

9 января в Петербурге после катания на «ватрушке» умер 27-летний мужчина и еще трое пострадали. Погибший не дожил до приезда скорой, получив открытую черепно-мозговую травму, передает РЕН ТВ.

3 января в городе Закаменске (Бурятия) катание на «ватрушке» тоже закончилось травмами, передает «Байкал Daily». 18-летний водитель Toyota Crown возил 14-летнего ребенка на «ватрушке» за машиной. В какой-то момент пассажир тюбинга упал с него и получил травму (какую — не сообщается).

В отношении водителя составили административный протокол о нарушении правил перевозки людей. Если бы ребенок получил тяжелую травму или умер, автомобилист попал бы под уголовную ответственность.

Катание до Клязьмы

В подмосковном Щелкове 10 января девочка каталась на «ватрушке» возле реки. Во время одного спуска она набрала высокую скорость и поехала в сторону Клязьмы. К тому моменту водоем не успел покрыться льдом, поэтому тюбинг буквально оказался на поверхности воды.

Оказавшегося в беде ребенка заметили очевидцы и бросились на помощь. Один из мужчин разделся и побежал в реку, чтобы поймать «ватрушку» и подтолкнуть ее к берегу.

Мать пострадавшей Раиса Кецелева рассказала в Instagram, что пыталась спасти свою дочь, катившуюся в сторону реки.

«Я за ней бежала, вцеплялась в эту „ватрушку“. Хотела поймать ее на лету, но поняла, что уже все — это невозможно. Все, уже в воде. Она на ватрушке скатилась в ледяную воду просто. Одна, три годика девочке», — сказала Кецелева.

Девочка не пострадала и даже не намокла. Медицинская помощь ей не потребовалась. Чтобы несчастные случаи не повторялись, власти установили барьеры около берега Клязьмы, где катаются дети, а также подсыпали песок на горке для уменьшения скольжения.

В подмосковном МЧС отметили, что будут работать с администрацией по вопросу безопасности на горках, где люди катаются на «ватрушках». Особое внимание удалят народным, необорудованным горкам, список которых есть у спасателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заметил, что такие места часто привлекают внимание людей. А значит, те горки, которые можно сделать безопасными, нужно оборудовать, а не засыпать песком. Но для начала необходимо создать стандарты безопасности.

Нам нужны стандарты безопасности, нужно заранее думать, от чего предупредить зимой и чего не допустить весной. Давайте разработаем алгоритмы, чтобы они постоянно в области, в каждом городе работали Андрей Воробьев.

Скорость без тормозов

Тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль. Она может достигать 80 километров в час.

Только возможности управлять «ватрушкой» нет. При торможении или повороте она может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Как это случилось в феврале под Нижним Новгородом, когда ребенок на «плюшке» вылетел на проезжую часть и скончался под колесами автомобиля.

Часто происходит отрыв троса или веревки, которыми закреплены тюбинги. Это чревато отлетом в непредсказуемом направлении.

О травмоопасности катания говорит и МЧС. Хабаровские спасатели предупредили жителей региона, что от этого развлечения лучше отказаться ради собственной безопасности. Ведь тюбинг скользкий и неуправляемый, а поездка может закончиться больницей.

Если очень хочется прокатиться на «ватрушке», то нужно ответить себе на вопрос: а готов ли я? Другими словами, чтобы сесть на «плюшку», необходимо быть хорошо натренированным человеком и соблюдать элементарные правила безопасности. Например, надеть защиту и кататься только в установленных для этого местах.

Если на пути есть кусты, деревья или камни — ищите другое место для катания. Склон должен быть не более 20–25 градусов. Заезжать на трамплины нельзя: «плюшка» может лопнуть. И главное — не нужно тормозить ногами или руками. Это не позволит снизить скорость и чревато травмами.

Снегокат вместо «ватрушки»

6 января пользователи Twitter услышали историю из Ярославской области, где ребенок попал в реанимацию после катания на «ватрушке».

ЧП случилось 4 января, когда четырехлетний мальчик катался с горки на «плюшке», передает портал «PrоГород», с которым поговорил один из родителей ребенка. В один из спусков за ним на другой «ватрушке» поехала взрослая женщина. Она не рассчитала расстояние и скорость и врезалась в ребенка, а потом сбежала. Мальчик оказался без сознания в больнице.

После случившегося пользователь Twitter по имени Артем, который, судя по описанию, врач, настоятельно порекомендовал людям вообще никогда не садиться на «плюшки». Ведь они не управляются, не тормозят и с них сложно спрыгнуть в случае чего. «Сел — и все. Остается только молиться», — пошутил он.

Артем уверен, что лучше потратить лишние деньги и купить ребенку более безопасное средство скатывания с горок — например, снегокат. У него есть тормоз, есть руль, да и спрыгнуть можно в случае непонятной ситуации.

Источник фото: скриншот из Twitter

Если нет желания тратить деньги на снегокат, то есть другие варианты — «тазик» («тарелка», пластмассовые сани) или ледянка.