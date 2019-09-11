С GоРrо наперевес. Канадский подросток помог найти пропавшую 27 лет назад женщину

Осенью 1992 года 70-летняя Джанет Фаррис из Милл-Бей в Британской Колумбии поехала на свадьбу в Альберту и бесследно исчезла вместе с машиной. Спустя 27 лет 13-летний канадец Макс Веренка раскрыл тайну ее пропажи.

Осенью 1992 года 70 летняя Джанет Фаррис из Милл-Бей в Британской Колумбии, поехала на свадьбу в Альберту и исчезла. Семья обратилась в полицию, но найти ее не удалось. С годами все пришли к выводу, что Джанет попала в смертельную автомобильную аварию. Но никаких ее следов или следов ее машины так и не нашли, сообщила канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

В августе 2019 года 13-летний Макс Веренка отправился на лодочную прогулку вместе с гостями, которые остановились в домиках его родителей на озере Гриффин недалеко от Ревелстока. Удивительно, но предыдущие владельцы домиков, семья Макса и многочисленные гости, которые отдыхали там 17 лет, ни разу не замечали лежащего на дне озера автомобиля. Но в этот раз один из гостей обратил внимание на предмет, напоминавший силуэт машины, лежавшей на глубине около пяти метров. Мужчина позвал Макса, и тот сразу же догадался, что видит днище затонувшего автомобиля, от выхлопной трубы которого отражается солнце.

«Мы увидели что-то похожее на тень или отпечаток. А потом я увидел что-то блестящее», — пояснил Макс The Washington Post.

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Родители прошерстили интернет на предмет информации о затонувших авто. И узнали, что в 2009 году из озера, после ДТП, спасли четырех человек. «В тот момент мы просто предположили, что эта машина осталась с того спасения 2009 года. Мы даже не вызывали полицию», — рассказала мать мальчика Вероника.

Но все изменилось на следующий день, когда отдохнуть на озере приехал офицер полиции из Ревелстока. Вероника рассказала о лежавшей на дне машине, на что офицер ответил, что в 2009 году, помимо людей, из озера достали и транспортное средство.

Офицер вызвал полицейских, те подплыли к месту обнаружения, но из-за погодных условий не смогли ничего разглядеть. Тогда Макс нырнул в воду со своей камерой GoPro и запечатлел перевернутую машину, лежавшую всего в трех метрах от берега.

При помощи эвакуатора и ныряльщиков правоохранители достали со дна черную Honda Accord 1986 года. «Это было очень шокирующе. Мы были удивлены. Мы не ожидали ничего подобного», — отметил Макс.

Внутри они обнаружили тело женщины и удостоверение личности на имя Джанет Фаррис. Проверка номерного знака, рассказал сержант Томас Блэкни подтвердила что это была ее машина. После этого полицейские оповестили членов семьи Джанет.

«Я думаю, что самое худшее было не знать. Учитывая печальную ситуацию, это лучший из всех исходов», — пояснил ее сын, Джордж Феррис.

Мужчина полагает, что, возможно, Джанет заснула или потеряла управление и съехала с дороги. А может, пыталась избежать аварии или пыталась объехать выскочившее на дорогу животное. Версий о попытке избежать столкновения с животным или потере управления придерживаются и в полиции. На передней части авто не было повреждений, значит, столкновения не было. В ближайшее время останки женщины кремируют и поместят рядом с прахом мужа, который умер в 1984 году.