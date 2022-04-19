С 1 сентября в школах России каждая неделя будет начинаться с государственного гимна и торжественного подъема флага страны. Похожие традиции существуют во многих странах, которые хотят воспитать патриотизм у юного поколения. Однако педагоги опасаются, что церемония может довольно скоро превратиться в рутину и для учителей, и для школьников.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что начиная с 1 сентября во всех российских школах появится новая традиция. Каждая учебная неделя будет начинаться с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага.

Кроме того, с нового учебного года российские школьники начнут изучать отечественную историю с первого класса, а не с пятого, как это происходит сейчас. Также Министерство просвещения порекомендовало собирать у учеников мобильные телефоны перед входом в школу или класс. Чиновники уверены, что так гаджеты не будут отвлекать школьников на уроке.

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Патриотов воспитывают без фальши

Традиция исполнения гимна в школе существовала еще в дореволюционной России, рассказал «360» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Тогда исполнялся гимн «Боже, царя храни!». Похожая традиция была и в Советском Союзе. Однако поднятие государственного флага больше характерно для американской культуры.

«Такая ассоциация с США — там каждое утро патриотический американец выходит и поднимает флаг. У нас такой традиции поднятия флага нет, это все-таки связано с западной цивилизацией», — сказал Казаков.

Это нормальная практика: люди должны знать, в какой стране они живут. Однако мне кажется, что не нужно повторяться или брать какую-то традицию с Запада, можно придумать что-то свое Дмитрий Казаков.

Он добавил, что вопросы патриотизма в обществе нужно решать не в школе. Несмотря на то, что именно там закладываются основы, большую часть жизни человек живет все-таки вне школьных стен. Поэтому, по мнению педагога, странно думать, что с появлением еженедельного исполнения гимна и подъема флага что-то радикально изменится.

«Учителя и так занимаются, воспитывают патриотизм, любовь к Родине. Или [кто-то думает, что] сейчас чиновники что-то предложат, мы будем флаг поднимать — и все сразу станет на свои места, с патриотизмом все будет в порядке? Извините, значит, вы плохо представляете себе ситуацию», — сказал Казаков.

Он добавил, что патриотизм — многогранное понятие, в котором нельзя фальшивить. Дети сразу почувствуют неискренность, особенно если учителей будут контролировать и обяжут отчитываться о претворении в жизнь новой традиции. В таком случае это быстро превратится в рутину, которая плохо повлияет на детей, так как они будут воспринимать все, что связано с патриотизмом, как фальшь и неискренность.

Флаг и гимн — дань уважения Родине

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Ирина Ильичева в разговоре с «360» положительно отнеслась к инициативе главы Минпросвещения. Она отметила, что в школе № 1409 все торжественные мероприятия сопровождаются поднятием или выносом флага, а также обязательно звучит гимн.

«У нас все дети знают гимн. Очень многие ребята в школе занимаются спортом и участвуют в московских, всероссийских и международных соревнованиях. И отношение к своему гимну и флагу уже заложено. У нас с родителями довольно часто были разговоры о том, что детям важно с раннего возраста закладывать все, что связано с любовью к Родине», — подчеркнула Ильичева.

Она также рассказала, что традиция начинать учебу с церемонии поднятия государственного флага есть во многих учебных заведениях мира. У школы № 1409 есть школа-побратим в Италии. Там все торжественные события также начинаются с исполнения гимна республики в знак уважения к родной земле.

Где в мире поднимают флаг в школах

Традиция слушать гимн и поднимать национальный флаг перед началом занятий существует во многих странах мира, однако чаще всего это необязательное правило. В Австралии, например, церемония проводится в дни государственных праздников, но школы по собственному желанию могут поднимать флаг в начале каждого учебного дня, рассказал ТАСС.

В США флаги страны и штата ежедневно поднимают в большинстве школ. В некоторых заведениях ученики также читают клятву верности флагу и штату раз в неделю или раз в месяц. Однако в законе уточняется, что процедуру проводят только по собственному желанию детей. Гимн же при подъеме флага в США исполняется не всегда — это не обязательно.

В Узбекистане школьники не поднимают флаг, зато исполняют гимн перед началом занятий, а на переменах слушают стихи и песни о Родине.

Индийские чиновники пока обсуждают, нужно ли вводить обязательное исполнение гимна во всех школах страны. Однако уже сейчас во многих учебных заведениях занятия начинаются с построения учеников, исполнения национального гимна и присяги на верность государству.

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В Китае каждый понедельник перед началом занятий ученики поднимают государственный флаг и поют гимн страны — его изучение включено в школьную программу. В Гонконге же начальным и средним школам настоятельно рекомендовали исполнять национальный гимн и поднимать флаг в важные дни и в особых случаях.

Мексиканские школьники и студенты тоже еженедельно поднимают флаг и слушают гимн. Та же процедура действует в начале и в конце школьных семестров.

Аналогичная ситуация сложилась и в Турции. Раньше в стране также приносили «клятву учащегося», однако позже ее отменили по требованию национальных меньшинств: им не понравились фразы «Счастлив тот, кто говорит, что он турок» и «Я — турок, честный и трудолюбивый».

В Японии исполнение гимна и поднятие флага еще в конце 1990-х признали неотъемлемой частью любых официальных мероприятий в школах — так надеялись поднять национальное самосознание. Однако учителя и родители через суд добились отмены проведения этой церемонии.