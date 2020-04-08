Ноготочки на карантине. Поэтапный мастер-класс для тех, кто ушел в самоизоляцию с гелем-лаком

Уханьская инфекция как минимум до конца месяца парализовала работу множества российских компаний. Можно долго спорить, является ли посещение салонов красоты делом настоятельной необходимости, но их закрытие больно ударило по прекраснейшей половине россиян, вызвав панику среди любительниц косметических процедур и появление огромного количества мемов на эту тему.

Разумеется, их авторы не упустили возможность посмеяться над красотками, которые, возможно, впервые в жизни продемонстрируют миру свою первозданную внешность. Однако в эпоху режима самоизоляции лучше поберечь нервы домашних, и так уже изнуренных пребыванием в четырех стенах.

Судя по всему, такого же мнения придерживаются московские власти, которые 4 апреля выпустили дополнение к указу об ограничении работы бизнеса. Салонам красоты, массажным салонам и баням было разрешено работать при условии наличия медицинской лицензии на оказываемые услуги. В этот перечень входят массаж, чистки, татуаж, пилинги и некоторые другие процедуры. Однако стрижки и маникюр в него не вошли.

И это настоящая проблема для тех, кто привык заботиться о красе ногтей. Сделать более или менее пристойный маникюр дома сложно, а уж снять или нанести гель-лак и вовсе невозможно без особых приспособлений и навыков.

И тут салон красоты Sense gallery явил пример по-настоящему ответственного бизнеса. Они записали мастер-класс по снятию гель-лака, доступный абсолютно любой барышне, а мастер ногтевого сервиса Надежда Чернышева согласилась подробнее описать процедуру для читательниц «360».

Для снятия гель-лака она посоветовала использовать или профессиональную жидкость, продаваемую в интернет-магазинах, или жидкость для снятия обычного лака, но обязательно с ацетоном. Обычная не поможет.

Верхнюю часть рекомендую снять пилкой для искусственных ногтей или обычной 180 грит, грубой. Потребуются также разрезанные на сегменты ватные диски и фольга. Можно взять обычную кухонную для выпечки. Она мягче профессиональной, но все равно подойдет. Для очистки от покрытия потребуется апельсиновая палочка Надежда Чернышева мастер ногтевого сервиса

Затем надо предварительно немного счистить верхнюю блестящую часть покрытия. Это заметно уменьшит время действия жидкости. После этого надо приложить к ногтевой пластине смоченный ватный диск и завернуть палец в фольгу.

«Держать не более 10-15 минут, и периодически проверять состояние маникюра. Время действия также зависит от вида покрытия, акрилаты бывают разные, жесткие и мягкие. Когда покрытие размягчится, нужно его счистить угловым концом апельсиновой палочки», — продолжила мастер.

Надежда сообщила, что обычно советует своим клиентам дома делать маникюр насухо. То есть, боковые кожные валики удалять не ножничками, а спиливать или пилкой, или баффами.

«При этом надо делать поступательные движения в одну сторону, а не вверх-вниз. Кожа и шлифуется, и убираются ее излишки. И самое главное, что нужно делать, чтобы отсрочить маникюр. Между ногтевой пластиной и кутикулой есть тонкая пленочка, птеригий. Чтобы ее аккуратно удалить, надо предварительно смочить кутикулу маслом, оливковым или миндальным, и дать время впитаться. Затем ее надо аккуратно убрать, и тогда ножнички не потребуются», — посоветовала Надежда.

В ответ на жалобу, что после домашнего маникюра кутикула обычно очень быстро отрастает, мастер посоветовала отодвинув кожу, срезать ее изнутри. Лучше даже не ножничками, а щипчиками. Тогда ногти до двух недель будут выглядеть красиво и аккуратно.

«После гель-лака ногти обычно суховатые, где-то белесые. Поэтому сначала надо нанести какой-нибудь восстанавливающий лак, а затем обычный. Сейчас в моде полупрозрачные, нюдовые оттенки, поэтому можно ограничиться и прозрачным покрытием», — посоветовала мастер.

Она также предостерегла читательниц «360» от аппаратного маникюра. Вернее, предложила пользоваться услугами только проверенных мастеров, так как работа это «ювелирная». Иначе потом придется долго мучиться из-за «перепилов».

Надежда Чернышева еще раз подчеркнула, что передерживать жидкость для снятия лака на пальцах нельзя! Иначе лечение обожженной кожи может затянуться на месяцы.

Мастер сообщила, что салон, в котором она работает, обладает медицинской лицензией. Но он пока не работает, так как сотрудники ждут оформления индивидуальных разрешений.

«Кроме того, у клиента должна быть справка от врача, что ему нужна процедура. От остеопата — на массаж, или от дерматолога — процедуры для кожи, и так далее. Маникюр мы, скорее всего, делать не будем», — резюмировала Надежда.