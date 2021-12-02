Несли деньги психологам с «фашистскими» наклонностями. Следователи заинтересовались работой тренинг-центра в Москве

Следственный комитет в Москве расследует уголовное дело в отношении троих руководителей «Московского тренингового центра». Всем им заочно предъявили обвинения в совершении преступлений с доведением до самоубийства, создании организации, посягающей на личность и права граждан, а также еще по двум статьям. Все началось после того, как к правоохранителям обратились родители одной из участниц этих тренингов. Девушка совершила самоубийство.

Информация о центре

Центр начал функционировать в Москве еще в начале 2000-х годов. Руководили им психолог Роман Тихонов и его супруга, а также ее дочь. Занятия были основаны на так называемой методике Lifespring: это тренинг из трех уровней, который может быть опасным для психического здоровья. Медики считают, что подобные мероприятия негативно воздействуют на личность человека. Причем, на тренинг каждый участник обязуется привести еще несколько человек. Студенты составляют вот такие бумаги:

Источник фото: телеканал «360»

В среду, 1 декабря, начались обыски по трем адресам. Они проходили у администраторов центра и самых активных его участников. Указанных лиц доставили в подразделение СК для дальнейшего расследования. Сами же фигуранты уголовного дела скрылись от следствия, все трое находятся в федеральном розыске.

Отзывы о тренингах

Подробности о том, как именно проходили тренинги в указанном центре, рассказал муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. Тогда артистка публично жаловалась на то, что тренинги довели ее супруга до некой «секты», из которой ей пришлось всеми силами его вытаскивать. Теперь же и сам Дмитрий поделился, что методы на таких мероприятиях были не самые полезные для психического здоровья.

По словам Дмитрия, негативное воздействие занятий он ощутил на себе уже через неделю. Особенно его удивили некоторые отдельные упражнения — например, одно из них называлось «лодка».

«Нужно было представить себя мертвым после кораблекрушения с выколотыми рыбой глазами. Это было ужасно. Причем удовольствие стоило недешево. На тот момент я заплатил за курс из пяти дней в районе тысячи долларов. После пяти-семи дней чувствовалась агрессия, не свойственная мне, и некая тревожность. После того как я посетил психолога, я пришел к обычному состоянию», — рассказал Дмитрий.

История Татьяны

В 2015 году у одной из учениц центра, Татьяны Легезы, сдали нервы. Она покончила с собой за день до своего 28-летия. Последние годы девушка посвятила тому, чтобы бороться с тренерами личностного роста.

«В погоне за „целями“ я надломилась. К сожалению, с вашей помощью. И никто на профессиональном уровне не поддержал меня, когда это было необходимо», — писала своим тренерам Татьяна, ее родители разрешили опубликовать выдержки из этих писем.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна Легеза родилась 2 июня 1987 года с Сибири, в городе Прокопьевске. С детства она была нацеленной на успех, и в в 17 лет перебралась в Москву, поступила в элитный вуз на бюджет, училась на двух специальностях параллельно. В 2011 закончила магистратуру в Высшей школе экономики. В 24 года Татьяна уже сумела стать топ-менеджером в одном из гигантов сотовой связи.

На курсы личностного роста Татьяну позвала коллега. Именно тогда все изменилось, считают ее родители. Сама Татьяна тоже понимала, что тренинги негативно на ней отразились. «Придуманная система может быть значительно улучшена, при этом люди будут достигать целей, но делать это без надрыва. Для вас это […] сокращение до минимума рисков депрессий и суицидов среди студентов (все знают, что такие случаи были)», — писала своим коучам Татьяна.

Заболевание психики

Татьяна сильно изменилась к концу третьего этапа — стала замкнутой, нервной, уволилась с работы. Тренинги требуют слишком много времени, чтобы заниматься еще чем-то. Даже трехдневный курс занимает полноценные трое суток, а более «продвинутые» практически все время.

За пару месяцев до конца программы Татьяна в письме Тихоновым описывает свое состояние так: «Начала чувствовать, что-то не так, но не могла понять, что именно. Из внешних признаков: эмоциональное отупение, заторможенность, гормональный сбой. Пика депрессии достигла в апреле, и это был ад. Семь месяцев своей жизни была в состоянии, ранее никак не проявлявшемся в моей жизни».

Тогда ей поставили диагноз — биполярное аффективное расстройство личности. Но родители уверены, что к этому привел именно тренинг. До этого никакие заболевания у их дочери не проявлялись.

Что такое Lifespring

Lifespring — это программа появилась в США и поначалу выдавалась за саморазвитие. Человек проходит «основной курс», затем «продвинутый», а заканчивает «лидерской программой». После серии массовых самоубийств студентов Lifespring организацией заинтересовалась пресса и полиция. Тогда стали известны жестокие подробности методики Хенли, на которой и основаны тренинги Lifespring.

Коучи пытались буквально стереть личности своих клиентов при помощи опасных психологических практик. В итоге в Америке все это запретили, а участникам, которые пострадали, были выплачены многомиллионные компенсации.

Мать Татьяны Легезы Наталья рассказала в беседе с РЕН ТВ, как она сама видит эти тренинги. «Я считаю, что это психологический фашизм, то, что там происходило. Большое количество людей проводят упражнения разного рода психологические, которые не выдерживают ни нравственных, ни моральных устоев. Наносится вред не только здоровью, но и взаимоотношению с родными, близкими, потому что установка такая: если тебя не поддерживают, то взаимоотношения прекращать с ними», — сказала Наталья.