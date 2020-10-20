С бомбой на поясе и заложницей под боком. Как изобретатель-расчленитель Петер Мадсен пытался сбежать из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы. Правда, преступника быстро поймали — примерно через три часа.

49-летний Мадсен находился в тюрьме Херстедвестер на окраине Копенгагена. В заведении содержат преступников, которым требуется психологическая, психиатрическая или сексологическая помощь. Недавно мужчину изолировали от остальных преступников, так как заметили у него склонность к побегу, сообщает Ekstra Bladet.

Однако утром 20 октября Мадсену все-таки удалось сбежать. По некоторым данным, он угрожал охране места заключения пистолетом и бомбой, закрепленной на поясе. Также он захватил заложницу — местного психолога. Чтобы не подвергать опасности жизнь сотрудницы, осужденного выпустили из тюрьмы, как рассказал глава Ассоциации тюрем Дании Бо Иде Соренсен.

По данным TV2 преступник хотел скрыться на белом минивэне, однако его настигли правоохранители. Осужденного за убийство окружили в жилом районе, по разным данным, в 500 метрах или в километре от тюрьмы. На место прибыли спецназ, саперы, а также служебные собаки.

В условиях оцепления представители СМИ смогли сфотографировать беглеца, Местные медиа опубликовали фото, где Мадсен сидит на земле, а на нем — предмет, напоминающий пояс смертника. Так сбежавший преступник просидел полтора часа. Почему его не задержали сразу, неизвестно. Вероятно, правоохранители опасались, что бомба может сработать.

О пострадавших в результате происшествия не сообщили. Освободил Медсен заложницу сам или этому способствовали полицейские, неясно. Супруга беглеца Дженни Курпен отказалась от комментариев.

За что посадили Мадсена?

Петера Мадсена приговорили к пожизненному сроку два года назад. Его признали виновным в убийстве шведской журналистке Ким Валль, которая планировала написать о своем убийце. Преступление произошло летом 2017 года на подлодке «Наутилус», которую изобретатель сконструировал сам. Мужчина расчленил тело девушки и выбросил то, что от него осталось, в море. После этого он затопил субмарину. По словам осужденного, Валль стала жертвой несчастного случая. Однако Мадсен несколько раз менял версии и путался в показаниях: то он утверждал, что журналистка пострадала от удара люком по голове, то она задохнулась. Однако при любой из версий убийца не отрицал, что расчленил труп.

По версии обвинения, Петер спланировал преступление заранее. Якобы им руководили сексуальные фантазии. Этой теории способствовали материалы, которые нашли на компьютере Мадсена. На видео — убийства и пытки представительниц прекрасного пола, а в запросах поиска в Сети — обезглавливание жертв.

История Мадсена приобрела такую популярность, что в сентябре на местном телевидении вышел документальный сериал об убийце. В нем мужчина впервые признал, что виноват в гибели журналистки. В телефонном разговоре с публицистом Кристианом Линнеманном преступник рассказал, что на субмарине женщина «на что-то нажимала». Именно это и спровоцировало Мадсена, по его первой версии. Однако позже в интервью он добавил: «Я помню каждую миллисекунду того путешествия на субмарине. Но я не знаю, что стало причиной смерти Ким — конкретно, предметно и физиологически».