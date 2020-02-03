Армия скоро получит С-500 «Прометей». Что известно о новом российском ЗРК

В 2020 году российская армия получит зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Западные специалисты признают, что вооружение на голову превосходит зарубежные аналоги. Средство ПВО способно сбить как низколетящие вертолеты, так и ракеты в ближнем космосе. Главное о российском ЗРК — в материале «360».

Характеристики С-500

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 — разработка «Концерна ВКО „Алмаз-Антей“». Его технические характеристики впечатляют. Дальность перехвата — до 600 километров. Но главное, новинка может сбивать цели на высоте до 200 километров, где проходят орбиты траекторий баллистических ракет, летают военные спутники и гиперзвуковые ракеты. Ни одна система ПВО была не способна работать в ближнем космосе.

«Прометей» получит модернизированные «сверхдальнобойную» ракету 40Н6. Ее головка может работать в полуактивном и активном режимах. Ракета самостоятельно найдет и наведется на цель, даже если она лежит за пределами видимости наземных локаторов. Вероятность поражения составляет 96%.

Благодаря боевым пунктам (ПБУ) с автоматической системой управления «Прометеи» могут составить единую сеть с другими средствами ПВО, радиолокационными станциями и зенитными комплексами. С-500 будет получать от них информацию и управлять ими, автоматически распределяя цели по разным ЗРК.

Превосходство над С-400

Создатели впервые разделили задачи уничтожения баллистических и аэродинамических целей. В системах ПВО предыдущих поколений, например С-400, за обнаружение и уничтожение всех типов противников отвечает универсальный радар. В «Прометее» для спутников, ракет и крылатых и баллистических, самолетов и вертолетов они разные.

Максимальная дальность поражения С-400 — 400 километров, высота — 30 километров. Комплекс способен защитить от самолетов и ракет, но не может защитить от низкоорбитальных угроз. Скорость поражаемых целей — до 4,8 километров в секунду, у «Прометея» — до семи километров в секунду. С-400 могут обстреливать до шести целей разом, С-500 — до 10.

«Прометей» в Сирии?

Осенью 2019 года «Известия» сообщали, что С-500 испытали в Сирии. Эта жаркая и пыльная страна является идеальным полигоном для тестирования вооружения в «жестких технических и климатических условиях». А неспокойная обстановка в республике позволяет проверить работу ПБУ и радиолокации.

Но в Минобороны, писал ТАСС, эту информацию опровергли. Для испытания «Прометея» в сложных условиях можно использовать полигон Ашулук в Астраханской области, везти его в Сирию незачем. В ведомстве отметили, что сейчас в республике задействованы комплексы С-400, «Панцирь-С1», «Тор-М2» и истребители Су-35С. Опыт их работы использовали при разработке С-500.

Сроки поставок и потенциал С-500

Как рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко, в 2019 году зенитные ракетные комплексы прошли испытания в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. Поставки вооружения планировались на 2025 год, пишет корпоративный журнал концерна «Радиоэлектронные технологии». Но темпы производства позволят передать С-500 армии России уже в 2020 году.

«Его основная задача − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях — и на среднем участке», — добавил замминистра.

Уникальность «Прометея»

Когда появились первые сведения о технических характеристиках С-500, зенитный ракетный комплекс стал самой обсуждаемой в зарубежной прессе системой ПВО. Военный эксперт издания The National Interest признал уникальность комплекса. Ведь он сможет создать проблемы американским самолетам-невидимкам F-22, F-35 и В-2.

Комплекс С-500 расширит возможности Кремля по поражению нескольких целей высокоточными ударами, сообщал телеканал CNBS. В Китае его назвали самой совершенной в мире системой ПВО. Эффективность, возможности и технические характеристики С-500 недостижимы для любых иностранных зенитных ракетных комплексов.

Фото и видео С-500

Таким образом «Прометеи» закроют весь диапазон высот от низколетящих целей до космических аппаратов и станут важнейшей частью системы противоракетной и противовоздушной обороны России.

Источник фото: РИА «Новости»