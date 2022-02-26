С 1 марта изменят Трудовой кодекс. Сотрудников обезопасят, но наделят большей ответственностью

С 1 марта в Трудовом кодексе России произойдет ряд изменений. Будет скорректирован перечень «неженских» профессий, у работодателя появится возможность отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы, а также начнется учет микротравм на производстве. Подробнее об обновлениях ТК РФ — в материале «360».

«Неженские» профессии

С 1 марта 2022 года женщины смогут претендовать на работу авиационным механиком и техником, а также инженером, обслуживающим самолеты или вертолеты.

Работать на котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работах все еще запрещено. Также женщин не допустят до работ по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования.

Помимо этого, установлены ограничения по весу тяжестей, которые женщины могут перемещать во время работы: не более 350 килограммов с рабочей поверхности и не более 175 килограммов с пола за час. За один раз можно поднимать не более 15 килограммов.

Отстранить без сохранения зарплаты

С 1 марта работодатель сможет отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы, если те не соблюдают требования по охране труда. Пункт о том, что сотрудник должен их исполнять, зафиксируют в трудовом договоре или во внутренней документации компании.

Несоблюдением требований по охране труда будет отсутствие у сотрудника средств индивидуальной защиты, если на рабочем месте их выдавали, но он их не использует. В таком случае работодатель сможет отстранить человека от работы, не выдав зарплату.

Это правило работает только в том случае, если работодатель сам обеспечивает сотрудника СИЗ. Если же человеку ничего не выдали, то и требовать с него ничего нельзя.

Микротравмы и электронный учет

С 1 марта работодатели также обязаны фиксировать микротравмы своих сотрудников и выяснять, как и почему это произошло. К микроповреждениям относятся ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения.

Такие травмы обычно не влекут за собой расстройства здоровья или временного отстранения от работы. Тем не менее работодатель обязан вести их учет и разбираться в каждом конкретном случае.

Также компаниям разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и предоставлять удаленный доступ к базе документов сотрудникам трудовой инспекции.

Опасные условия труда

Кроме того, 1 марта вступит в силу запрет на работу в опасных условиях. Всего будет четыре класса опасности. Если оценка условий труда выявит, что они соответствуют четвертому классу, работы придется приостановить до тех пор, пока компания не устранит причины, по которым условия работы сочли опасными, объяснила «360» эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева.

«Для разрешения проблемы с условиями труда работодатель должен провести мероприятия, направленные на улучшение условий труда. То есть выдать средства индивидуальной защиты, все вокруг организовать и оборудовать, чтобы условия были неопасными», — сказала она.

Сотрудников в такой ситуации либо временно отстранят с сохранением среднего заработка, либо переведут на другую работу, но зарплата должна быть не ниже среднего на прошлом месте. Если работодателю удастся в установленный срок исправить условия труда, работу можно возобновить. В противном случае сотрудникам обязаны предложить альтернативную занятость.

Также появится ряд гарантий для таких сотрудников: сокращенный рабочий день, доплаты, отпуск и питание. Закон даст россиянам возможность приостановить работу без страха потерять зарплату, если они считают, что ее условия не отвечают требованиям безопасности, отметила государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова.

«Например, человек работает на стройке, где на него в любой момент может что-то свалиться, а ему не дали защитную каску. В таком случае он может подать жалобу и временно приостановить свою работу.», — объяснила она.

Запрет не коснется работ, связанных с предотвращением или устранением последствий ЧС и ряда других профессий, которые указаны в специальном перечне.

Контроль работы

Еще одно нововведение затрагивает право работодателя на видеосъемку и другие способы фиксации рабочего процесса. К неприкосновенности частной жизни сотрудника это не относится, так как на работе он не должен заниматься личными делами.

«Видеосъемку можно было делать и раньше, но Роскомнадзор настоятельно рекомендовал получать согласие от работников на обработку биометрических персональных данных. А сейчас достаточно уведомить людей. То есть предупредил о том, что ведешь съемку в целях обеспечения безопасности, и все», — объяснила Валентина Яковлева.

Ольга Петрова добавила, что, когда речь идет о дистанционной работе, формат видеосъемки и другого наблюдения за рабочим процессом должен быть прописан в трудовом договоре.