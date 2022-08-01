Индексация пенсий, статус самозанятых и налоговая тайна. Что изменилось в России с 1 августа

С 1 августа в России увеличили пенсии работающим пенсионерам, для самозанятых начал действовать новый порядок регистрации, а «Сбер» впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений об операциях. С какими еще изменениями столкнутся россияне в последний месяц лета — в материале «360».

Индексация пенсий

Страховые выплаты работающим пенсионерам пересчитали в плановом порядке. Сумму начислений обновили с учетом инфляции — без каких-либо заявлений от россиян пенсионного возраста — и в зависимости от поступившей в пенсионную систему суммы.

Размер прибавки индивидуален и зависит от количества баллов и срока выхода на пенсию. За трудовой год у работающих пенсионеров есть возможность получить не более трех пенсионных балов, отмечала в беседе с Lenata.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Станет выше фиксированная выплата для тех жителей РФ, которым в августе исполнится 80 лет. Смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии и инвалиды первой группы.

Регистрация самозанятых

С 1 августа в России изменили процедуру регистрации самозанятых — она стала проще. Теперь заявление об этом статусе принимают через сайт госуслуг (раньше подать его можно было в приложении «Мой налог» и в личном кабинете на сайте ФНС). Ответ тоже придет в ЛК на «Госуслугах».

Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации закон расширил круг лиц, которые смогут оформить статус самозанятого.

«Такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР», — отметил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, которого процитировал Telegram-канал нижней палаты российского парламента.

Самозанятыми также могут стать граждане Украины.

Доступ к налоговой информации

Поправки в Налоговый кодекс с 1 августа разрешат передавать инспекции сведения о налогоплательщиках. Если подобное сделано с их согласия, то разглашением налоговой тайны не считается.

Согласие можно дать как в отношении всех сведений, так и их части. Для этого необходимо направить в налоговую инспекцию электронный документ. ФНС утвердит его формат и порядок предоставления сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам.

К ней относятся любые сведения о налогоплательщике, полученные инспекцией и другими государственными органами.

Обязательства банков перед клиентами

С августа Центробанк ужесточил требования к обязательным резервам банков, сообщала пресс-служба регулятора. Объемы средств кредитно-финансовых организаций для выполнения обязательств перед клиентами увеличатся.

«Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций — до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ», — уточнили в ЦБ.

Для банков с универсальной и базовой лицензией норматив для резервов в иностранной валюте поднимется до 5%. Нормативы по резервам в рублях останутся прежними.

Уведомления и комиссии банков

У «Сбера» с 1 августа на 10 рублей подорожали уведомления об операциях. В зависимости от типа карты за них придется платить от 40 до 70 рублей ежемесячно. Для кредиток и некоторых премиальных карт услуга по-прежнему будет бесплатной.

В банке объяснили первое за 20 лет повышение стоимости «двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет».

За уведомления станут платить больше и клиенты ВТБ. Стоимость услуги вместе 59 рублей будет стоить 79. Банк отметил, что изменения коснутся порядка 5% клиентов. Бесплатными останутся push-уведомления для участников зарплатных программ и получающих в ВТБ пенсионные выплаты.

До Анапы без пересадок

С последнего месяца лета из аэропорта Сочи запустят поезд «Ласточка», который доставит отдыхающих в Анапу без пересадок.

Курсировать он будет ежедневно, писал MK.RU со ссылкой на пресс-службу РЖД. Отправление состава назначили на 12:48, а в место назначения он прибудет в 21:23. Обратно «Ласточка» поедет в 05:30. Время прибытия в Адлер — в 13:39.

На пути следования у поезда несколько остановок, в том числе в Хосте, Сочи, Дагомысе, Лоо, Лазаревской, Туапсе, Горячих Ключах и Краснодаре.