Около десяти стран Евросоюза не поддержали идею канцлера Германии Ангелы Меркель организовать саммит с участием Владимира Путина. Политологи уверены — речь идет о русофобском отношении некоторых европейских стран, которые не привыкли к конструктивному диалогу с Россией.

Об отказе членов Евросоюза устроить саммит с главой России сообщило издание Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник. На переговорах в Брюсселе эти лидеры дали понять, что не одобряют либо саму идею, либо то, что ее выдвинули «в последний момент».

«Встречи с Россией на уровне европейских лидеров не будет. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

О предложении Меркель 23 июня сообщила газета Financial Times. Канцлер посчитала прошедшую в Женеве встречу Владимира Путина с Джо Байденом поводом, чтобы оживить отношения с российской стороной. С этим согласился глава Франции. Эммануэль Макрон поддержал инициативу.

«Нам нужен диалог с Россией, чтобы защищать наши европейские интересы. Этот диалог необходим для стабильности европейского континента», — процитировали его в Bloomberg.

Отказавшихся же от саммита в ЕС оказалось существенно больше. Среди них руководители Литвы и Латвии. Премьер Нидерландов Марк Рютте также не намерен участвовать во встрече. Он сослался на крушение самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Тогда погибли 192 гражданина Нидерландов. Международная следственная группа предоставила свои данные, согласно которым к делу причастны несколько человек, которые сейчас находятся в России. Российская сторона не раз отвергала свою причастность к катастрофе.

«Речь идет о небезызвестных русофобах»

Причины отказа, конечно, политические. Об этом в разговоре с «360» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, многие страны, в отличие локомотива Европы — Франции и Германии, — не знают конструктивного диалога с Россией и настроены исключительно на конфронтацию.

Речь идет о небезызвестных русофобах, главных рыцарях холодной войны: Прибалтика, Румыния, Швеция, Нидерланды, которые сейчас все расследуют крушение самолета. Это раскол в Евросоюзе по отношению дальнейших отношений с Россией Сергей Федоров.

Собеседник «360» выразил надежду, что курс, взятый Германией и Францией, все же победит русофобские движения в ЕС. Ведь из истории, по словам Федорова, известно, что именно эти две страны были начинателями политических действий в Европе.

Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы института Европы РАН Екатерина Тимошенкова рассказала «360», что дело не во взаимоотношениях Европы с Россией. Скорее, речь идет о демонстрации своей позиции по отношению к Владимиру Путину. Ведь он, по мнению многих европейских лидеров, в некоторых ситуациях действует недопустимо. У Германии же другая логика по этому вопросу, она выступает за диалог в любой ситуации.