Рынок в стиле 90-х. Уход автопроизводителей из России вернет водителей в прошлое

Продажи новых автомобилей в марте 2022 года в России снизились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем на 60%. Причин тому несколько, главные из которых — дефицит электронных компонентов и запасных частей, ведущий к снижению темпов производства, а также санкции в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. Машин становится все меньше, а ценник на них — все выше. К чему это приведет?

Ушли, но обещали вернуться?

Март 2022 года стал провальным с точки зрения реализации новых автомобилей. По данным портала «Сравни.ру», продажи просели в сравнении с мартом 2021-го сразу на 60%. В качестве причин эксперты называют увеличение рекомендованной розничной цены на марки зарубежных компаний, а также сокращение поставок машин из-за дефицита полупроводников. Кроме того, часть компаний остановила производство машин из-за напряжённой геополитической ситуации

На сегодняшний день уже приостановлены поставки продукции американского бренда Jeep, немецких производителей BMW, Mercedes-Benz, Opel, французского Peugeot.

По мнению автомобильного эксперта Петра Баканова, в первую очередь Россию покидают те производители, для которых потеря данного рынка не станет фатальной.

«Jеер импортирует машины из США, Volvo из Швеции, Land Rover из Британии или Индии и так далее — это марки, которые существуют за счет импорта. Почему они уходят? Ну, во-первых, из-за того, что творится последние 50 дней, а во-вторых, из-за того, что в целом на рынке сложилась неблагоприятная обстановка: ценник все увеличивается и увеличивается, плюс отложенный спрос и так далее. Все это приводит к тому, что стоимость автомобиля становится неконкурентоспособной в принципе и ввозить машины, сертифицировать их ради того, чтобы продать 20-30 единиц уже не актуально, поскольку производители ничего не заработают на этом», — пояснил эксперт «360».

Он не исключил, что однажды эти марки могут вернуться в РФ. Нынешняя проблема заключается в том, что подобной экономической и политической ситуации в России не было никогда.

«Ясно, что все эти движения автомобильных марок и производителей — они очень сильно зависят от политического и экономического фона в стране. Если наметится улучшение, если будет снижение санкционного давления, я уверен, что ряд автопроизводителей к нам вернулся бы», — подчеркнул Петр Баканов.

По данным СМИ, западные компании отлаживают новые логистические цепочки, на это уйдет определенное время. Дилеры располагают запасами автомобилей на один-два месяца. Предполагается, что автопроизводители возобновят поставки автомобилей осенью 2022 года, однако дефицит может продлиться до 2023 года.

Дешевле остаться

В то же время о продолжении производства или продаж авто в России объявили Hyundai, Kia, Toyota, Haval, Genesis, Chery. По словам Баканова, компании, которые вложились в производство непосредственно в России, стараются его сохранить.

«У кого-то производство локализовано сильнее, у кого-то меньше, но вот так взять да бросить они не могут. Причины разные. Это еще и вложенные деньги, и усилия, и рабочие. Это целый актив, с которым вряд ли кто-то в здравом уме решит расстаться», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что те марки, которые сейчас объявляют о заморозке производства на некоторое время — с сохранением коллектива и заработных плат — руководствуются рациональными причинами: приостановить выпуск дешевле, чем остановить завод совсем или продолжать выпускать «недокомплект»

Авто «по упрощенке»

Ранее стало известно, что Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Они узаконили возможность производства упрощенных моделей с низкими нормами по экологии и безопасности. Принятые изменения в первую очередь нацелены на поддержку традиционных российских производителей — АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ. Однако в них не прописаны конкретные послабления. Специалисты уже отметили, что решение Совета позволит выпускать авто по принципу «кто во что горазд» — у кого на что хватит средств и ресурсов.

По словам Петра Баканова, говоря об «упрощении», в первую очередь речь идет о системе безопасности автомобиля — преднатяжителях ремней, подушках безопасности, системе стабилизации, системе очистки выхлопа и так далее.

«То, что происходит сейчас — это дикий регресс. Мы откатываемся даже не на годы, а на десятилетия назад. Откат примерно на уровень начала 2000-х годов, а то и конца 90-х. Если мы сможем выпускать машины с нормами „Евро-2“, без ESP, без ABS, это, конечно, очень печально. Это грустная новость. Это серьезно скажется на активной безопасности — на том, что позволяет водителю уберечься от аварий и максимально снизить шансы на столкновение. Если мы будем выпускать машины без подушек — это влияет на пассивную безопасность. Это те средства, которые позволяют минимизировать уровень для живых существ», — резюмировал эксперт.

Такой же регресс он констатировал и при снижении требований к экологичности двигателя. Баканов подчеркнул, что ситуация и раньше была не очень хорошей, поскольку системы очистки воздуха в автомобиле были довольно дороги и не все могли позволить себе авто должного уровня. Теперь их отсутствие может привести к увеличению загазованности воздуха в городах, что повлечет за собой увеличение числа бронхо-легочных заболеваний и рака.