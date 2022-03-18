Рынок «серых товаров» из Европы поможет России на первых порах. Но лучше развивать свое производство

В России планируют легализовать параллельный импорт. Мера, заявили в ФАС, положительно скажется как на потребителях, так и на предпринимателях. Тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективе страна должна рассчитывать на собственное производство.

Понятие параллельного импорта предполагает ввоз товара без разрешения правообладателя. В РФ подобное пока запрещено. Но перспективы уже обсудили руководитель ФАС России Максим Шаскольский и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Российское надзорное ведомство уже подготовило проект постановления и отправило его на рассмотрение в правительство, уточнила пресс-служба ФАС в Telegram.

«После его принятия ведомство проведет серию рабочих встреч с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом», — сказано в сообщении.

Ниша останется свободной

Политолог Людмила Кравченко в беседе с «360» заметила, что санкции вряд ли станут краткосрочными. Для этого можно вспомнить опыт 2014 года. Ряд ушедших с российского рынка компаний могут так и не вернуться.

«Параллельный импорт с данной точки зрения будет единственным спасением в ситуации, когда Россия не сможет пока нарастить свои производственные мощности и заполнить ниши», — сказала она.

Если же иностранные предприятия снова окажутся на российском пороге, то им будет куда идти. Российский потребитель, напомнила Кравченко, давно сделал ставку на качество. А ушедшие производители — как раз из этого разряда. Другой вопрос — в каком состоянии на тот момент окажутся потребительские возможности. Речь здесь в том числе идет об уровне жизни.

«Когда они уходили, то в том числе принимали решение в связи с тем, что экономическая ситуация нестабильна, платежеспособный спрос населения упал. Соответственно, им как минимум нужно было рассчитывать экономическую стратегию. Продавать те же самые товары по тем же ценам на российском рынке означало бы, как минимум, сокращение спроса, падение продаж. А если они будут возвращаться, то уже с новой стратегией — продажей товара низкого качества и более дешевого сегмента. Только в таком случае можно будет вернуться в силу того, что платежеспособность населения к тому времени не сможет восстановиться», — пояснила Кравченко.

Опыт Ирака и Ирана

Процедуру закупки товаров у третьих стран можно проводить на основе санкционного опыта Ирака и Ирана. Самой распространенной стратегией политолог назвала использование компаний из третьих стран, чтобы торговать с РФ. Договоры, к примеру, можно заключать через государства Таможенного союза — с предприятиями из Казахстана или Армении. А они уже будут поставлять товар на российскую территорию. Второй вариант — контакты с небольшими фирмами.

«Когда в Иране и Ираке были санкции, основной упор делали на сотрудничество с малым бизнесом. Мелкие компании не были под таким пристальным контролем», — сказала Кравченко.

Она уточнила, что строить бизнес можно с предприятиями стран, которые не вводили санкции против России, действовали достаточно лояльно и сумеют тем или иным образом обойти санкционный режим.

Крупные компании, заметила политолог, с большими объемами поставок могут в итоге попасть под ограничения. Весь поток деятельности небольших попросту не отслеживают.

«Самое главное в этой стратегии — помнить, что параллельный импорт должен быть временной мерой. Направленной на то, чтобы в данный момент снизить какие-то дефициты и предотвратить лавинообразный скачок цен. В средней и долгосрочной перспективе мы должны понимать, что наша экономика должна ориентироваться не на импорт, а на собственное производство», — заключила Кравченко.