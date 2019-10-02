Ресторан придумал, как превратить 6,5 евро в 476. Нужны рыба и парочка туристов

Римский ресторан столкнулся с волной обвинений после того, как один из посетителей выложил на TripAdviser счет почти на 500 евро. Все бы ничего, да только платить пришлось всего за пару тарелок спагетти, бутылку воды и рыбу по 6,5 евро за 100 граммов.

Римский ресторан Antico Caffè di Marte выставил клиентам счет в 394 евро за две порции спагетти, вино, пару порций рыбного ассорти и прочие мелочи. Дополнительно с них взяли сервисный сбор 39,4 евро, а также 80 евро чаевых. После этого шокированные суммой посетители оставили гневный отзыв на туристическом сайте Tripadvisor.

Одна из них, проживающая в Германии уроженка Вьетнама Мин Нгок Буй, рассказала CNN, что официант предложил им заказать ассорти из рыбы и морепродуктов по цене 6,5 евро за 100 граммов. Гости, не подумав, согласились, после этого сотрудник заведения принес им двухкилограммовое блюдо.

«Мы были немного удивлены, когда увидели это блюдо, потому что мы не ожидали, что „100 граммов рыбы“ будут такими большими. Но это был наш последний день в Италии, поэтому мы сказали себе, что все в порядке. Это около двух килограммов рыбы, мы согласились заплатить 130-150 евро за нее», — пояснила она.

Когда друзья попросили счет, их попросили заплатить не за два, а за 4,8 килограмма рыбы. С учетом чаевых счет вышел ошеломляющих 476,4 евро. Посетители заявили, что блюдо было не настолько большим, к тому же они не согласны оплачивать чаевые и обслуживание.

«Но они сказали, что обслуживание и чаевые были правилами и мы действительно съели так много. Наш друг пытался жаловаться, но они заставили его заплатить», — пояснила Мин.

Немного позднее женщина вернулась в ресторан с подругой и потребовала, чтобы на блюдо выложили 4,8 килограмма морепродуктов и рыбы. Она была убеждена в обмане. Однако администрация, сославшись на нехватку времени, сделать этого не смогла. Посетители обратились в полицию, но правоохранители пояснили, что подавать жалобу нужно было до оплаты счета.

После этого на ресторан пожаловались две японские туристки, вынужденные оплатить счет на 50 евро и 80 евро чаевых.

Администрация заведения заявила газете Il Messaggero, что дамы «сами виноваты». Они добровольно сделали заказ, самостоятельно выбрали рыбу и морепродукты с прилавка. После этого сотрудники все взвесили и приготовили. Что же касается чаевых, то посетители вправе выбрать: оставить 10 или 20% от суммы счета.

Москвич решил не оплачивать счет на 107 тысяч рублей и сочинил историю о вымогательстве Подробнее

Историей японских туристок, сообщает газета Corriere de la Sera, уже заинтересовались в римской полиции. Комиссар Джанкарло Дейдда заявил газете, что рестораны должны честно обслуживать клиентов. А президент итальянской ассоциации туроператоров Клаудио Пика призвал туристическую полицию и карабинеров подумать, можно ли наказать ресторан, например, приостановить действие его лицензии. После того как история попала в СМИ, на странице заведения появилось такое количество негативных отзывов, что администрация TripAdvisor приостановила их прием.

«Мы временно приостановили публикацию новых отзывов для этого места. Если вы уже имели непосредственный опыт посещения ресторана, пожалуйста, возвращайтесь в ближайшее время», — отмечается на сайте.

Читая жалобы, понимаешь, что ход с рыбкой за 6,5 евро удачный для кошельков рестораторов.

«Это жульничество. Я хотел поесть чего-то простого и заказал спагетти вонголе. Официант предложил попробовать особенное блюдо — рыбу, сказав, что это будет ассорти с морепродуктами и изделиями из теста. Но принес мне целую тарелку морепродуктов и жареной рыбы. Счет оказался на 91 евро. А официант еще просил чаевые. Я был потрясен до глубины души. И он еще хотел сохранить оставшиеся девять евро, когда я передал ему 100», — написал Jy423.

Россиян, кстати, тоже разводили в этом заведении.

«Попросили чуть-чуть, просто перекусить. Когда принесли блюдо, поняли, что влипли. Куча протухших кальмаров, огромные залежавшиеся креветки и куча овощей. Все за 6,5 евро 100 грамм. Но когда принесли чек, поняли, влипли прилично — 264 евро: 200 евро за еду, 32 вино, остальное за обслуживание. Рассчитывалась картой. Увидела в смс, что списали 289 евро! 25 евро они себе взяли за чаевые», — написала туристка.

Так что, отправляясь за границу, будьте внимательны. Европейский ресторан не гарантирует, что вас не обманут.