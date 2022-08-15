Apple потребовала от RuTube скрыть контент государственных СМИ в приложении. Речь идет о сохранении доступности видео только для россиян или полном удалении роликов российских СМИ. Apple дала видеохостингу две недели на выполнение требований. Если их не выполнить, приложение удалят из AppStore. Журналист и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что RuТube может расценивать такую позицию Apple как собственный успех.

Далее —прямая речь собеседника «360».

Признание RuTube

Говорить об этике в этой ситуации странно. Однако есть в этом и хорошее. Такое заявление Apple — это настоящее признание RuTube. Система, которая очень долго запускалась, приложение, которое мы до сих пор у себя критикуем из-за длительной модерации и за ее странные условия, начинает выходить на должный уровень работы. Это хорошо.

Именно поэтому такие гиганты, как Apple, начинают беспокоиться. Понятно, что до полноценной конкуренции с YouTube еще далеко, но надеюсь, что RuTube поборется. Мы законодательно поможем в этом отечественной компании. Естественно, ни на какие условия идти категорически нельзя. Посмотрим, как сами представители RuТube на все это отреагируют. Но для начала им стоит откупорить шампанское.

Это хорошо, что наше приложение стало занозой для западных монополистов, оно выходит на хороший, достойный уровень и является объектом борьбы, как и многие российские информационный ресурсы Евгений Попов.

Поддаваться на шантаж нельзя

Надо посмотреть законодательную и техническую базу, чтобы взвесить все за и против с точки зрения дальнейшей работы RuTube в iOS. Нужно понять, насколько удаление из App Store усложнит дальнейшее развитие хостинга. Но, конечно, ни в коем случае нельзя поддаваться на те глупые, политизированные, жалкие требования политиканов из Вашингтона.

Российские пользователи компании Apple давно уже не доверяют, потому что она стирает с экранов iPhone самое необходимое. Да и не сказать, что делает это очень успешно, потому что все еще есть обходные маневры для запуска приложения ВТБ и так далее Евгений Попов.

Надо скорее запускать наши операционные системы и не зависеть от iOS и прочих. Это обычная корпорация, подверженная политическому давлению и внутренней конъюнктуре западной.

С одной стороны, это бабки, потому что конкуренты западным компаниям не нужны, тем более на таком большом рынке, как Россия.

С другой стороны, это абсолютно политическое издевательство над российским сегментом интернета и российскими пользователями. Думаю, они решения принимают сами, просто руководствуются политической конъюнктурой.