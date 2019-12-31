RuTube пытает рекламой. Россияне в шоке от такой наглости

Видеосервиса RuTube ввел новую функцию — пользователь перед просмотром выбранного ролика обязан не только посмотреть рекламу, но сделать это внимательно. Ведь ему придется ответить на вопросы, о каком фильме или сериале шла речь, и какой канал его показывает.

Если пользователь ошибется, ему придется посмотреть рекламу заново. На нововведение обратил внимание пользователь Twitter Сергей Аверьянов.

Новую бизнес-модель уже опробовали в онлайн-кинотеатре Rutube List. Для доступа к видео с середины 2019 года зрителям надо было пройти опрос.

Руководство кинотеатра решило сменить бизнес-модель и отказаться от обычной рекламы и подписок в пользу анкет из соображений финансовой выгоды. Генеральный директор Tvzavr Development тогда сообщал, что каждый из опросов приносит 50-150 рублей.

Однако цели появления тестовой рекламы до сих пор неизвестны. На официальные запросы СМИ руководство ТНТ пока не отвечает. В Сети сделали предположение, что активность видеосервиса связана с информацией о возможной блокировке в России YouTube и «Яндекс.Видео». Ранее сообщалось, что их могут навсегда «отключить» из-за нарушения законов о пиратстве. Возможно, RuTube готовится занять освободившуюся нишу.

Пинают дохлую лошадь

Пользователи российского сегмента интернета восприняли новость с большой долей недоумения и скепсиса. Для начала они объявили извращенцами тех, кто все еще сморит видео на RuTube. И даже заподозрили их в ужасном преступлении против современных технологий — использовании «аськи» при общении.

Многие были поражены настолько агрессивной рекламой, ведь сервис, по их мнению, давно уже мертв. Так зачем «пинать мертвую лошадь?»

Многие пользователи возмутились.

«Какое-то унижение, а что потом? Пройдите пожалуйста процедуру анальным зондом?» — поинтересовались комментаторы.

«Предлагаю следующий шаг — клиент обязан пойти по ссылке из рекламного ролика и купить товар или услугу», — иронично посоветовали пользователи.

Некоторые предположили, что на RuTube ходят только те люди, которые оплатили эту самую рекламу. Они проверяют ее наличие на сервисе, и тогда все становится логичным. Были озвучены и другие варианты: «Решили проверить, заходят ли хотя бы случайные люди на их сайт. Все никак не могут отключить давно уже мертвый портал от аппарата и пытаются его добить».

Но нашлись и те, кто одобрил новшество. Они заявили, что тест дает возможность бесплатно и полностью посмотреть сериал «Эпидемия» или свежие выпуски Comedy Club. Одновременно просмотр ролика делает бренд более узнаваемым, а денег приносит как обычная реклама, если не больше.

«Ее показывают один раз в начале, и она длится 30 сек. Весь остальной ролик без рекламы. Можно уж напрячься и глянуть краем глаза про что говорят, ответив верно», — возмутились оппоненты.

Пользователи, видимо, знакомые с маркетингом объяснили, что создатели контента таким образом пытаются определить, что интересно аудитории. Но, разумеется, идея впихнуть в начало видео рекламу, которая не отключается или не проматывается, изначально ущербна. Особенно, если учесть, что ее и так «12 минут на 40-минутное шоу».

«Я не против рекламы, но то, что делает рутубчик — за гранью добра и зла», — признался один из знатоков.

Особенно если, учесть, что каждый второй комментатор признавался, что о существовании по сей день RuTube узнал только из новости об неотключаемой рекламе.

Впрочем, было сделано несколько дельных предложений, как можно развить и улучшить сервис. В частности, школьников можно заставить отвечать на «взрослые» вопросы: про вакцинацию, ВИЧ и прочее. Не ответил — видео не смотришь.