Рустам Мурадов воевал с Басаевым и обеспечил мир в Карабахе. Сейчас он командует группировкой «Восток» на Украине

Командующим российской группировкой войск «Восток» во время спецоперации на Украине оказался генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Опытный военный, прошедший две чеченские кампании, противостояние с террористами в Сирии и руководивший миротворцами в Нагорном Карабахе, не понаслышке знаком с ситуацией в Донбассе. «360» собрал военный путь, который Мурадов прошел от звания лейтенанта до генерала.

Раскрытое имя генерал-лейтенанта

Про командующего российской группировкой войск «Восток» Рустаме Мурадове стало известно из релиза Минобороны, в котором говорилось о поездке главы ведомства Сергея Шойгу на позицию военных.

«На командном пункте командующий группировки „Восток“ генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», — говорилось в сообщении.

Рустам Мурадов уроженец Дагестана. Он закончил суворовское училище в Казани, а после — Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. После получения офицерского звания он проучился в Общевойсковой академии и военной академии Генерального штаба.

Боевое крещение

Свой первый орден Мужества 23-летний лейтенант Мурадов получил в 1996 году — после операции по освобождению от боевиков сельского поселения Верхний Центорой во время первой чеченской кампании.

Молодой офицер командовал разведывательной ротой 136-й бригады. Второй орден Мужества Мурадову вручили за захват штаба Аслана Масхадова в Датое в 2000 году. Тогда офицер получил ранение.

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В Чечне Мурадов оставался служить до 2009 года. Под его командованием находилась 17-я мотострелковая бригада в Шали. Он стал первым офицером, кто по ротации перевелся в Забайкалье, где стал командиром только что сформированной отдельной Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады. Спустя год военное объединение сыграло ключевую роль в оперативно-стратегических учениях «Восток -2010».

Работа в Донбассе

Обстановку в Донбассе генерал-лейтенант Мурадов знает очень хорошо. С 2012 по 2013 годы он занимал должность начальника 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа, а после окончания академии Генерального штаба стал сначала заместителем начальника. После он возглавил штаб 41-й российской общевойсковой армии.

В 2016 году Мурадов представлял Россию в Совместном центре контроля и координации прекращения огня на линии разграничения в Донбассе. В марте вместе с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ он попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Ясиноватая.

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«5 марта в 19:15 в районе Ясиноватой произошел обстрел из РПГ, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов, в результате которого под него попали представители российской стороны в СЦКК, в частности генерал-майор Мурадов. Обстрел длился 15-20 минут», — сообщал занимавший должность заместителя командующего Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Звезда Героя

В конце 2016 года Мурадова назначили военным советником в Сирию и передали командование войсками в районе Дейр-эз-Зора. Военный эксперт Виктор Баранец в своей статье для kp.ru вспомнил, что тогда генерал чудом избежал гибели. Он опоздал на самолет, в котором на военную базу Хмеймим летел ансамбль имени Александрова. В декабре авиалайнер потерпел крушение над Черным морем после вылета из Сочи.

В ходе сирийской операции под командованием Мурадова российские войска применили против исламских террористов новую тактику «сирийский вал». Танки под прикрытием «движущейся насыпи», созданной из песка при помощи бульдозеров, подходили к противнику на максимально близкое расстояние и вели прицельный огонь. За блестящее командование операцией президент Владимир Путин присвоил Мурадову звание Героя Российской Федерации.

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После возвращения из Сирии генерал возглавил вторую общевойсковую армию Центрального военного округа. В ее состав входит миротворческая бригада, которая сейчас находится в Нагорном Карабахе после конфликта 2020 года. Он много сделал для соблюдения мирного соглашения и сыграл одну из главных ролей для обмена пленными.

Занимался Мурадов созданием парков «Патриот» в городах Приволжского Федерального округа. Он подчеркивал, что там будут показывать военную технику и проводить военно-патриотические мероприятия.

Сейчас он возглавляет российскую группировку войск «Восток», которая принимает участие в боевых действиях на донецком направлении.