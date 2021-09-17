Русской диаспоре в Прибалтике предрекли скорую утрату идентичности. Это национализм на уровне государства

Прибалтика 30 лет назад получила независимость от СССР — и на протяжении всего этого времени вела антироссийскую политику. Теперь даже сами русские, живущие там, говорят о скорой гибели диаспоры. Якобы в чужой стране люди стремительно утрачивают свою идентичность и ассимилируются, теряя даже язык. В этом виноваты русофобские настроения, но даже они не способны так скоро вытеснить многовековой культурный код.

К 30-летию независимости Прибалтики от СССР русские жители, оставшиеся в Эстонии, Латвии и Литве, рассказали Lenta.ru о том, что перспектив у русской общины в этих странах по большому счету нет. Некоторые уверены, что у русской диаспоры в Прибалтике нет будущего, потому что в сообществе нет единства. Другие уверены, что дело в том, что кто-то ассимилируется, а кто-то уезжает и из стран Балтии, например, в более дружественный Евросоюз.

«У тебя как у русскоязычного нет никаких прав что во Франции, что в Эстонии. Но во Франции как-то перспектив побольше, да и французы — ребята более приятные. По крайней мере вряд ли скажут, что ты оккупант», — приводит издание слова 28-летнего Сергея из Таллина.

Третьи же считают, что «у русской Прибалтики нет светлого будущего, потому что его нет у Прибалтики вообще»: никто, даже сами латыши, литовцы и эстонцы, не хотят оставаться, потому что там «очень скучно жить».

Русофобия на уровне государства

Проблему даже сами русские, живущие в Прибалтике, видят в пассивности русских, которая приведет к полной ассимиляции — утрате языка, культурно-исторической идентичности. Специалист по странам Балтии, главный редактор ИА BaltNews Андрей Стариков уверен, что на самом деле главная причина возможной тенденции в том, что прибалтийские государства давят все импульсы заявить о своих взглядах и поддерживать, развивать свою идентичность вне титульной нации.

По мнению Старикова, главным институтом для формирования и сохранения национальной и культурной идентичности — не только в Прибалтике, но и во всем мире — является институт семьи. Однако когда есть давление государства, сохранять свои национальные корни становится в разы труднее. А в странах Балтии русский зачастую ассоциируется с маргиналом, «пятой колонной» и «агентом Кремля».

Родители хотят лучшего для своих детей, поэтому отправляют детей в латышскую школу, учат латышскому языку, объясняют тот формат понимания истории, который является генеральной линией государства, в котором они находятся. А для Прибалтики это, конечно, антироссийская линия Андрей Стариков.

В Прибалтике же политика государств, как отметил Стариков, изначально направлена против России и всего к ней относящегося. Молодежь, которая родилась в независимых прибалтийских государствах, с самого начала существовала в условиях этой русофобии и стала значительно более западоориентированной, чем их родители с советским жизненным опытом.

«Они обучались по другим учебникам, другими учителями, содержание их образования с другим идеологическим наполнением», — объяснил он.

Страны Балтии не создают никаких условий для воспроизведения и сохранения идентичности русского этнического меньшинства, борются с русским языком, культурой и даже историей. Новое поколение, по мнению эксперта, имеет две главные модели поведения: эмиграция дальше на Запад, в которой Прибалтика используется, скорее, как перевалочный пункт, и ассимиляция.

«[Для кого-то актуальна] полная ассимиляция — отказ от культурно-языкового самосознания, от национальной идентичности, попытка стать латышами или эстонцами, потому что надо как-то обучаться, строить карьеру. Но остаются очень редкие молодые люди, которые через институт семьи вбирают в себя осознание того, что они в Прибалтике у себя дома», — объяснил Андрей Стариков.

Другая сторона медали

В то же время в Европе, к которой с гордостью относят себя прибалтийские государства, очень популярны идеи инклюзивности и толерантности, в том числе и к национальным меньшинствам, и к мигрантам. В Прибалтике в отношении русского населения ни о чем подобном говорить не приходится. Но объясняется это достаточно легко, уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Все эти разговоры про толерантность и инклюзивность — это просто средство политического давления и решения своих утилитарных интересов: «То, что мы хотим, мы видим, а то, что не хотим, не видим» Николай Межевич.

Тем не менее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич убежден в том, что хотя сейчас положение русской диаспоры в Прибалтике тяжелое, о ее исчезновении в обозримом будущем говорить не приходится.

«Исчезновение русскоязычной диаспоры не предполагается даже в конце текущего века. Уменьшаться будет и численность так называемого титульного населения, и численность русско- и польскоязычного населения. Но это будет гораздо медленнее, чем предполагают в Прибалтике», — заявил он.

Одна из причин, по мнению эксперта, в том, что сейчас в Эстонию, Литву и Латвию достаточно активно эмигрируют украинцы, которые в качестве рабочего языка прежде всего используют русский. Поляки, которые тоже нередко оказываются в Прибалтике, тоже отдают предпочтение, как ни странно, именно русскому языку, а не местным национальным языкам.

«У поляков в Литве при их польской идентичности очень часто в качестве второго языка интересов русский, а не литовский», — уверен Межевич.

В том числе и потому, что прибывающая украинская диаспора стремительно растет и в качестве рабочего языка принимает знакомый им русский. Получается такая новорусская диаспора в вышиванках с украинской в целом идентичностью и русским языком.

При этом отдельные люди, безусловно, могут утрачивать свою национальную идентичность как русских, но это вопрос десятилетий, уверен Межевич. Для потери культурного кода в отрыве от национальных традиций и ценностей должно прожить несколько поколений.

«Проблема потери идентичности общеизвестна: если вы переселите поляка в Сибирь или на Урал, через два поколения это будет русский человек с польской фамилией», — заключил он.