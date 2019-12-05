Русский шпион, с Альп выйди вон! В сердце Европы «нашлись» ГРУшники

«Месть — это блюдо, которое подают холодным. Особенно в мире шпионажа», — так начинается статья издания, посвященная недавно обнаруженному лагерю российских шпионов.

Весной 2018 года швейцарские, французские и британские спецслужбы, а также их партнеры из США, составили список из 15 российских офицеров ГРУ (Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ) и обнаружили их лагерь в горах. Якобы специализацией этих агентов были убийства. Шпионы выполняли задания в странах Европы с 2014 по 2018 годы. Деятельности одному из членов этой группировки издание и приписало знаменитое дело Скрипалей.

Le Monde поделилась сведениями о «базе шпионов ГРУ». В этот раз речь идет об Альпах Подробнее

Французское издание упомянуло, что агенты приезжали во Францию не только из Москвы, но и из Швейцарии, Лондона, Испании и других стран. Кто-то побывал в лагере пару раз, кто-то — чаще.

Американист, кандидат исторических наук, исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин убежден, что данная информация попахивает «дешевым романтизмом».

«У любых спецслужб, если есть необходимость, есть достаточно ресурсов, чтобы создать секретные базы где угодно. Если есть разведывательная, стратегическая, тактическая необходимость. Теоретически это возможно. Если такая база построена, надо узнать, для чего, и какая работа проводится на этой базе», — сообщил эксперт.

Швейцарские Альпы. Источник фото: pixabay

По его словам, высокогорная база выгодна широким обзором и хорошими возможностями для проведения радиолокационных мероприятий.

«Это какой-то дешевый романтизм в стиле посредственных пародий на бондиану. Альпы — удобный регион, почти что посреди Европы. Если эта база для тех целей, о чем написали СМИ, нет смысла для таких вещей строить базу. Все это вообще очень странно», — добавил Левин.

Историк спецслужб, кандидат технических наук, горный инженер, геолог, переводчик, публицист Андрей Ведяев рассказал, что секретные базы в большинстве случаев создаются на случай партизанской войны.

«Но обычная практика спецслужб — нелегальная разведка. Зачем таких „нелегалов“ держать в горах? Подобная практика есть у НАТО. Нам эти базы не нужны», — отметил он.

Создать базу — без проблем. Но чтобы люди в лесу жили, в горах — это каменный век, глупость. Они же могут жить в гостиницах под видом бизнесменов, иметь свои фирмы… Андрей Ведяев историк спецслужб

Специалист добавил, что нелегальные агенты работают так, что их нельзя отличить от жителей страны места пребывания. У каждого из них есть легенда и документы.

Комплекс зданий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

А чтобы они спускались с гор — для Европы этот номер не подходит. Я думаю, что они (иностранные спецслужбы — прим. «360») сами это построили, чтобы устроить очередной скандал и чтобы обвинить в чем-то Россию. Им же нужно все время создавать и поддерживать образ врага. В любой стране есть управление по разложению и компрометации противника, которые этим и занимаются. Обыватель же не будет в эти детали вникать», — добавил Ведяев.