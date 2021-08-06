Россия была, а Украина нет. Историки ответили на предложение переименовать русский язык в московский

Русский язык нужно переименовать в московский, а Россию — в Московию. На Украине считают, что именно это исторически правильные названия. Однако и историки, и лингвисты говорят об обратном.

О переименовании русского языка в эфире телеканала «Украина 24» сказала писательница Лариса Ницой.

«Я называю этот язык московским. <…> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — подчеркнула Ницой.

Писательница уверена, что Россия «стырила» название русского языка у Украины. При этом женщина отметила, что ее соотечественникам русский не нужен, просто все они привыкли на нем разговаривать.

Ницой известна своим негативным отношением к русскому языку. Так, в прошлом году писательница устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском. Кассир оказалась из Владивостока и объяснила эмоциональной покупательнице, что имеет конституционное право разговаривать на родном языке. В итоге Ницой вызвала администратора.

«Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам», — написала она в Facebook.

По словам писательницы, русский у нее ассоциируется с «врагами, убившими ее друзей в Донбассе».

А есть ли основания?

Исторических оснований у слов украинской писательницы нет. Об этом в разговоре с «360» заявил историк Александр Мясников.

Оснований нет и быть не может. Название Московия никогда и не существовало, оно существовало только на Западе. Так называли территорию, которую занимали Московское княжество и остальная территория Руси Александр Мясников.

Он напомнил, что до XX века названия Украина в принципе не было, зато существовала Малороссия. А тема русского языка на Украине, уверен собеседник, крайне политизирована.

С этим в разговоре с «360» согласилась и лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ Елена Кара-Мурза. Она напомнила, что древнерусский язык — общий предок трех современных восточноевропейских языков: русского, украинского и белорусского. Кара-Мурза отметила, что все эти языки, как восточнославянские, стали государственными в трех разных странах: на Украине, в Белоруссии и России. И относиться с уважением нужно в равной степени ко всем.

«Соответственно, мы говорим, что именно русский язык является государственным языком РФ», — пояснила собеседница.

Она также напомнила, что русский язык — именно в такой терминологии — является одним из языков ООН.

Тема русского языка на Украине

Вот уже два года на Украине действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Использовать только его стало обязательно практически во всех сферах жизни. Это вызвало ряд бытовых конфликтов внутри страны, а также непонимание за ее пределами.

Так, в России закон жестко раскритиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение украинских властей абсурдным. Она обвинила руководство страны в том, что оно специально сеет раздор между своими же гражданами. Ведь большая их часть привыкла общаться на русском языке.