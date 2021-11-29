Русский язык станет обязательным в университетах ЦАР. У России там свой интерес

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР — вместо испанского. Это часть плана по сотрудничеству двух стран. У России и африканской страны много совместных планов. Одной интересны африканские алмазы, другой — военная поддержка. Между тем, русский язык в Африке изучают давно, правда в школах.

Русский язык вводят в университетах ЦАР

С 2022 года русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской республики (ЦАР). Такую директиву подписал президент страны Фостен-Арканж Туадера, как сообщило издание Corbeau News Centrafrique. Все это — в рамках плана по сотрудничеству двух стран.

В вузах ЦАР уже идет разработка необходимых программ обучения. Сейчас в университетах ЦАР изучают французский, испанский и китайский языки. По данным местных властей, в отличие от других языков, русский будет преподаваться с первого года учебы в университете до первого и второго года обучения в магистратуре. При этом он не будет предлагаться студентам. Это будет обязательный предмет — вместо испанского, учителей которого в стране мало.

Что касается учителей, то в январе следующего года министр образования ЦАР прибудет в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Они обсудят, на каких условиях российские педагоги отправятся в Африку преподавать.

Зачем жителям Африки русский язык?

Нет ничего удивительного в том, что русский язык завоевывает позиции в странах Африки. Об этом «360» рассказал ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

«Руссикй язык пригодится всем и всегда. В ЦАР одно время все преподаватели лицее ЦАР были русскими. <…> У нас очень много учащихся из Африки, порядка 20 тысяч человек. Они учатся у нас на русском языке. У нас много специалистов в странах Африки — и агрономов, и геологов, и преподавателей, — которые преподают на русском языке. <…> Ну и потом русский язык — это русский язык. На нем очень много художественной, научной, технической литературы. Ничего удивительно нет», — пояснил Корендясов.

При этом он отметил, что больше всего русский язык пригодится в столице и областных центрах ЦАР. Ведь там есть российские специалисты и техника. Схожую точку зрения «360» высказал и заведующий сектором культурной антропологии Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. Он полагает, что внедрение русского языка в университеты ЦАР несет в себе политический смысл.

«ЦАР чем дальше, тем больше ориентируется на Россию, а язык всегда считался важным инструментом укрепления влияния той или иной страны где бы то ни было — и символическим, и практическим», — отметил Бондаренко.

Он добавил, что в случае появления большого количества российских фирм в ЦАР, потребуется и большое количество переводчиков. Так необходимость знать русский язык среди африканцев выйдет за чисто политические рамки.

Русский уже изучали в ЦАР

Русский язык изучали в ЦАР во времена Жана Беделя Бокассы, правившего в 1966–1979 годах. В следующий раз русский язык вернулся в школьную программу в 2019 году на фоне возобновления сотрудничества между Москвой и Банги. Это объясняется разными режимами и разными отношениями ЦАР и России, пояснил Корендясов.

«Одно время мы же от Африки отвернулись. <…> Сейчас у нас широкие связи с Африкой, особенно в энергетической, геологической, гуманитарной областях. Поэтому и там в Африке возникла потребность в знании русского языка. <…> Перспективы сотрудничества хорошие. У нас с ними подписана масса соглашений в области экономики, торговли. Нас интересуют их ресурсы: золото, алмазы, уран. <…> Вижу, что ЦАР очень перспективна для нас. Это богатая страна, особенно в плане таких материалов, как алмазы и урон», — отметил Корендясов.

Он напомнил, что советские специалисты также плотно сотрудничали с африканскими. Однако сократить пребывание граждан СССР в ЦАР пришлось из-за высокой смертности, ведь в стране была широко распространена малярия. Сейчас же против таких заболеваний есть масса препаратов.