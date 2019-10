Царица русского национализма Тесса Вайолет выступила в Москве. И ей не понравился лозунг фанатов

Американская певица и блогерша Тесса Вайолет неожиданно для себя стала символом современного русского национализма. Не подумайте, что она дала для этого повод. История становления «царицы русского национализма» — просто мем, который зашел слишком далеко. Как это случилось — в материале «360».

Тесса Вайолет — певица из Чикаго, которая никогда не интересовалась Россией и тем более русским национализмом. Но в 2018 году в узких кругах ее «короновали» — из-за клипа на песню Crush, где девушка танцует в супермаркете. Казалось бы, что в этом такого? Но мем было уже не остановить.

Оказалось, что люди заметили принт на толстовке, в которой танцует Тесса — русскую надпись «Мишка». Так американская певица оказалась на фоне имперского флага. Клип, из-за которого и появился мем, все еще остается самым популярным на канале — он набрал более 50 миллионов просмотров.

В последние несколько месяцев к ролику начали активно писать комментарии русскоязычные пользователи, причем содержат они в основном лозунг: «Русские, вперед!» Почти сразу на эту же тему начали появляться шутки от англоговорящей аудитории певицы — от удивленных комментариев о том, почему русские пытаются «вызвать сатану» под видео Тессы, до традиционных шуточных четверостиший:

Roses are red,

Violets are blue,

The clip is English,

I thought the comments would be too.

Некоторые особенно вдохновившиеся шуткой пользователи даже стали заменять слова в той самой песне!

Царица недовольна

Сама Тесса шутку не поняла и, когда узнала, что «Русские, вперед!» — националистический лозунг, заявила, что такие идеи не поддерживает. После концерта в Москве она написала у себя в Twitter, что российская публика очень приятная и благодарная, но также на концерте она заметила «эквивалент американскому движению Make America Great Again» — этот лозунг использовал президент Дональд Трамп во время предвыборной гонки, он же стал главным символом его правления. Собственно, идеи и поступки Трампа многим кажутся националистическими.

Певица также написала, что ей грустно знать, что кому-то могло быть некомфортно на ее концерте из-за произошедшего — во время исполнения песни Crush двое молодых людей достали российский триколор и имперский флаг, некоторые при этом скандировали: «Русские, вперед!», — другие подпевали «фанатской версией» текста.

Хотя большая часть публики все-таки расценивает происходящее как пранк, который вышел из-под контроля, но все же остается безобидным. При этом в Twitter фанаты пытались объяснить как самой Тессе Ваойлет, так и своим иностранным товарищам, что это всего лишь шутка. На случай, если русский юмор все же окажется слишком специфичным, некоторые уже предположили худшее.

Как все начиналось

В 2018 году паблик «Мемы для русских» опубликовал несколько постов со скриншотами из клипа Тессы, где отчетливо была видна русская надпись «Мишка» на толстовке, с ироничными подписями, большая часть которых была нецензурной. Кроме того, есть предположение, что шутки о «русском национализме» американской певицы могли быть вызваны цветом ее волос и кожи, которые якобы напоминают имперский флаг — черные корни, желтые волосы и светлая кожа.

Мем мало кто понял, но шутка пошла дальше. В январе 2019 шутки про Тессу-царицу русских националистов снова начали активно использовать в социальных сетях. Появилась пародия на известный американский плакат We can do it.

Потом Тессу Вайолет переименовали в Татьяну Виолетовну и прифотошопили к ряду фотографий Николая Второго, последнего русского императора.

Но действительно большое внимание к мему привлек Reddit — пользователи захотели понять, чего же эти русские хотят от Тессы, и стали выдвигать свои предположения. Так мем вышел за пределы русскоязычного сегмента интернета. К счастью, русские националисты все же вмешались в дело и все объяснили!