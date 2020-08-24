Австрия

Дипломата решили выслать, так как заподозрили в промышленном шпионаже, которым он якобы занимался при содействии гражданина Австрии в работающей в сфере высоких технологий компании. При чем, по данным Kronen Zeitung, официальный представитель России мог заниматься незаконной деятельностью в течение многих лет. Его работа, считает австрийская сторона, противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Москва возмущена решением Вены.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — заявили в диппредставительстве.

Норвегия

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда российского дипломата просят покинуть Европу. Ранее — 19 августа — такое решение приняли власти Норвегии. Официальному представителю России дали всего 72 часа на сборы и отъезд. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Это произошло на фоне шпионского скандала, когда в Норвегии задержали гражданина страны, якобы работавшего на Москву. По данным местных властей, он передавал российской разведке чувствительную для национальной безопасности информацию.

Задержанного обвинили в разглашении государственной тайны. Ему грозит 15 лет лишения свободы. При этом мужчина признал, что передавал информацию, однако подчеркнул, что ни о каких конфиденциальных данных речи не было.

Словакия

Перед этим — 10 августа — сразу трех российских дипломатов попросили покинуть Словакию. Они уехали из государства вместе с семьями уже на следующий день.

По данным местного портала Aktuality, который ссылается на некие источники, официальных представителей России заподозрили в работе на российскую разведку. Якобы дипломатическая деятельность была лишь прикрытием. Более того, власти Словакии сочли вероятным причастность дипломатов к организации убийства выходца из Чечни, гражданина Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в прошлом году. В посольстве в Любляне действия властей Словакии тогда сочли «достойными сожаления».

Чехия

В начале июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Их обязали покинуть страну, как сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек во время пресс-конференции, передает Ceskenoviny.cz. В ответ на это МИД России 15 июня решил выслать двух чешских дипломатов.

Скандал между дипломатическими ведомствами двух стран спровоцировала публикация чешского издания Respekt, где сообщили, что в Чехию из России приехал человек с дипломатическим паспортом. В своем портфеле мужчина якобы провез яд рицин, предназначавшийся двум пражским чиновникам — главе районной администрации города и мэру Праги. Они имели отношение к переносу памятника маршалу Конева из центра города и к переименованию площади, где находится российское посольство, в площадь имени Бориса Немцова.

Позже Бабиш заявил, что решение о выдворении российских дипломатов приняли из-за конфликта между сотрудниками российского посольства. В результате скандала появились ложные заявления, что Москва якобы угрожает местным политикам муниципального уровня. Один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления, пояснил премьер-министр.

Болгария

В январе двух российских дипломатов попросили покинуть Болгарию. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook. Тогда официальных представителей России также заподозрили в шпионаже.

Тогда же в отношении двух российских граждан начали досудебное дело. По данным прокуратуры, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России в Болгарии и занимался разведкой еще с 2017 года. При этом не уточнили, о ком именно идет речь. Между тем указанный пост занимают восемь человек. Второй человек работал в Торговом представительстве РФ и якобы собирал данные об энергетике государства с 2018 года.

Российский МИД назвал высылку своих официальных представителей «откровенно недружеским и провокационным» шагом.