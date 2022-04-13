Русские не враги, а освободители

Более тысячи украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в Мариуполе. Если раньше в плен сдавались единицы, то теперь все больше бойцов хотят сохранить свои жизни. Украинцы стали узнавать правду и понимать, что российские войска им не враги. Об этом заявил политолог, журналист Юрий Светов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Не враги, а освободители

Они находились в условиях, когда есть жесткий контроль. Я не думаю, что у них была возможность смотреть в планшет или мобильный телефон, чтобы читать о том, что происходит. Но правда, знаете, как вода просачивается через самые крепкие стены.

Мне бы хотелось надеяться, что вот эта история, когда люди в таком количестве решили прекратить боевые действия и сохранить жизни себе и жизни тех, с кем они боролись, будет иметь продолжение. Начиналось же с единичных случаев сдачи в плен, потом уже были по два десятка, а теперь вот уже тысяча. Хотелось бы надеяться, что те 62 тысячи украинских солдат, которые находятся сейчас в окружении в Донбассе, тоже сделают правильный выбор.

Есть ведь еще важный психологический момент. Я вот много лет назад случил срочную службу три года в советской армии, но я же помню, что я приносил присягу и брал на себя обязательства по отношению к своей стране. Как бы мы там иронично не относились к руководству Украины — это же солдаты срочной службы и офицеры. Они приносили присягу своей Родине — Украине.

Совершить поступок, который нарушает эту присягу, очень непросто. Здесь надо решиться на этот шаг. Тем более известно, что по тем, кто пытался сдаться в плен, стреляли представители нацбатов. Плюс у них всех есть родственники. Они боятся за судьбу своих родных, поэтому нужно много мужества и готовности совершить этот шаг.

Источник фото: РИА «Новости»

Многое зависит от наших вооруженных сил, что мы проявили к ним максимум чуткости. Да, вчера они были врагами, а сегодня они военнопленные. Особенно эти 47 женщин, с которыми нужно особенно бережно обращаться. И чем больше людей поймут, что российские войска им не враги, а те, кто хотят освободить Украину от нацистского морока, тем быстрее могут произойти подвижки в самосознании и остальных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ненависти к Украине нет

Разница заключается в том, что мы не нацисты. У нас ненависти к Украине и украинским военнослужащим. Разве у нас в информационном пространстве за 49 дней спецоперации хоть где-то была эта ненависть к Украине, эти оскорбительные клички, придумки всякие, которыми развлекаются украинская пропаганда? Нет этого. Мы понимает — это болезненно, это тяжело, в конце-концов люди гибнут, страдают. Но ненависти к Украине нет.

Источник фото: РИА «Новости»

Я помню эту историю, я был маленьким мальчиком, когда возле нас работали военнопленные. Я тогда думал, что это немцы, а оказалось, что там были не только немцы, но и венгры. У меня мать вольнонаемной служила в армии, мой отец воевал и дважды был тяжело ранен, но тем не менее мать мне говорила, когда была возможность: «Отнеси им картошки или хлеба кусочек». Ненависти не было, хотя горя они причинили нам очень и очень много. Война закончилась и ненависти нет.

Они люди, которым нужно помочь, если они страдают. И помочь избавиться от той ненависти, которую им вколачивали все эти годы в голову по отношению к России и к русским.

Германия хочет реванша

Давайте вспомним заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сам вообще из Испании. Это их верховный представитель, который заявил, что все это может закончиться только победой на поле боя. То, что делает Германия, определенные силы, готовые гнать оружие на Украину, это ведь жажда реванша.

Вот когда была история в Югославии, то там ведь немцы вели себя весьма агрессивно по отношению к сербам. У них была жажда нанести поражение сербам, как компенсацию за то, что сербы были немецкую армию во время Второй мировой войны. Если хорваты в своей массе были союзниками немцев, то сербы то нет. Они воевали очень активно и сделали очень много для того, чтобы освободить свою родину от гитлеровских войск. И это не забыто. Всегда симпатии немцев были на стороне Хорватии, но отнюдь не на стороне Сербии.

И сейчас, все время твердя о том, что мы воевали в Великую Отечественную войну с немцами, не должны забывать, что там были и другие страны. Господин Боррель представляет Испанию, а испанский «Голубой легион» участвовал в блокаде Ленинграда. В безымянных могилах возле Царского села лежат как раз эти легионеры. Я не знаю, может быть, у господина Борреля там тоже родственники лежат.

Источник фото: РИА «Новости»

Ведь выясняется, что ведущие политики Германии — это внуки эсэсовских генералов, начиная с канцлера. Вот это желание взять реванш от России, тем более чужими руками, прославляя технику на Украину, вот они попытаются таким образом показать, что они способны победить Россию. Это, конечно, вызывает беспокойство.

Они обещают поставить чуть ли не 90 противотанковых комплексов на каждый российский танк. Тяжелые танки, артиллерия, комплексы С-300 — они, что через границу Польшу и Украины идут свободным потоком? Тогда, где наша реакция? Че они ездят, эти президенты государств Прибалтики, Польши? Может быть, стоит сделать так, чтобы на этих дорогах движение прекратилось? А то знаете, все это выглядит сейчас так, будто к смертельно больному человеку родственники и друзья ездят навестить, чтобы проститься с ним. Я именно так это воспринимаю. Если говорить серьезно, то нужно реагировать.