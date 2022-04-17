Политолог из Германии Флоренс Гауб села в лужу, заявив в эфире телеканала ZDF, что русских и европейцев нужно различать и одни отличаются от других, «хотя могут выглядеть одинаково». Прозвучало это настолько абсурдно, что у многих зрителей не нашлось для оценки этого пассажа других слов, кроме как «отвратительно». Гауб намекнули на нацистский характер высказываний, а создателям ток-шоу посоветовали завязывать кормить свою аудиторию такой чушью.

«Русские — не европейцы, хоть и выглядят так»

Политолог, замдиректора Института исследований безопасности ЕС Флоренс Гауб в эфире ток-шоу Markus Lanz на немецком государственном телеканале ZDF поразила зрителей внезапным заявлением.

«Мы не должны забывать: даже если русские выглядят как европейцы, они не являются европейцами. В культурном смысле они иначе относятся к насилию или смерти», — сказала Гауб.

В ответ ведущий задал ей уточняющий вопрос: «То есть они более суровые или что?». Гауб пояснила, что дело, оказывается, в непонимании концепта либеральной постмодернистской жизни.

«Жизни, которую может выбирать себе каждый индивид. Вместо этого жизнь [у русских] заканчивается рано. Продолжительность жизни там очень низкая — где-то 70 лет у мужчин. Поэтому они относятся к смерти иначе, люди там просто [быстро] умирают», — заключила она.

Несмотря на то, что зрители написали множество возмущенных комментариев о крайне спорном выпуске, ведущий и Гауб не стали никаким образом реагировать на фид-бэк, вероятно, посчитав, что ничего оскорбительного или глупого в эфире сказано не было.

«Что это опять за чушь собачья»

Вопросов у пользователей после выпуска возникло великое множество. И главным, судя по комментариям, которые писали люди в обсуждении высказываний Гауб на YouTube, было недоуменное восклицание, что это чушь и почему ее транслируют в эфире ток-шоу.

«Даже после многократного просмотра не хватает слов… Я чувствую только презрение», — с сожалением написал один из пользователей.

Другой заметил, что россияне — гордые люди и любят свою Родину, чего нельзя сказать о вице-канцлере Роберте Хабеке. Этот тот самый политик, который призвал немцев пересесть на велосипеды, чтобы снизить потребление электроэнергии и топлива назло России.

К сожалению, это хорошее свидетельство нашего образования. Жаль, что такое может произойти по телевизору. И пусть теперь никому не приходит в голову, что это признак демократии

«Я прошу прощения у всех российских сограждан», — написал один из зрителей. С ним согласился автор другого комментария. По его по мнению, жители России и Германии дружественные и не должны допускать таких разделений.

Были и те, кто был более резким в своих оценках. «Что это опять за чушь собачья», «И таким людям разрешено делиться своим мнением в публичной передаче?», «Стыдно позволять этой женщине так говорить, из какого подвала она вышла? Эта передача никогда не должна была транслироваться», «Почему всегда таких людей приглашают на ток-шоу. Это отстой», — такие записи появились в обсуждении записи эфира.

Вопрос к образованию Гауб тоже был популярным. Кто-то предположил, что она училась где-то на другой планете. По мнению некоторых комментаторов, высказывания Гауб не просто глупы, но они звучат по-нацистски. Многим было непонятно, почему политолог решила, что у нее есть право так говорить.

«Кто этот человек? Почему она может беспрепятственно распространять свою чушь?», «Кто эта женщина, и кто на самом деле дает ей право публично так говорить? <…> Чудовищно!!!» — возмутились жители Германии.

Неожиданная поддержка из США

Хотя Гауб — не единственный одиозный политолог, который допускал крайне сомнительные высказывания, в общественном пространстве других стран звучат и другие оценки. Так, американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-каналу Judging Freedom призвал признать, что на Украине возродился настоящий нацизм, а власти никак этому не препятствовали.

Источник фото: YouTube

При этом он обратил внимание, что в России до сих пор чтят память погибших во Второй мировой войне, а День Победы остается самым важным праздником для страны. В качестве пример Риттер привел акцию «Бессмертный полк».

«Семьи погибших проходят парадом десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что „денацификация — это выдумка“. Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность», — возмутился он.

Если Риттера возмутили утверждения о том, что денацификация выдумана, то популярный комик из Техаса JP Sears вышел из себя из-за санкций, которые Запад пачками вводит против России.

Источник фото: YouTube

«Visa, Mastercard и American Express запретили все операции для россиян. Как же круто! Лишить невинных людей возможности покупать такие вещи, как еду», — с сарказмом сказал он.

На фоне таких запретов он предложил, бойкотировать деревья за то, что они продолжают расти в России. В комментария к видео подписчики JP Sears согласись с тем, что Запад ведет себя лицемерно, а антироссийские санкции абсурдны.