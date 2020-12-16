Русские мафиози почти захватили Испанию. Интерпол провел «операцию века» по поимке криминальных авторитетов

В Испании задержали 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Среди них есть граждане России. По словам полиции, это крупнейшая операция против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет. Дело не в количестве подозреваемых, а в высоком статусе некоторых из них.

Всего испанские правоохранители задержали восемь россиян, двоих украинцев, одного гражданина Казахстана и одного гражданина Алжира. Остальные были испанцами, как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национальной полиции.

Члены группировки, как выяснили следователи, занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».

Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров Национальная полиция Испании.

Свое расследование правоохранители начали еще семь лет назад. Тогда полиция выяснила, что «русская мафия усилила свою активность в Испании». При этом она использовала эту страну как отправную точку для отмывания финансов преступных организаций из стран бывшего СССР.

Следователи обнаружили несколько криминальных авторитетов из России, которые постоянно приезжали в Аликанте и на Ибицу. При этом главы группировки осуществляли сомнительные банковские операции. Они ввозили в страну наличные и прибегали к помощи подставных компаний и лиц.

Подозреваемые обзавелись знакомствами в правительственных кругах. Взятками они обеспечили себе защиту от полицейского и судебного преследования и даже получили гражданство Испании — по облегченной процедуре.

Так, один из фигурантов дела работал под прикрытием благотворительной деятельности. При этом у него были знакомые в министерствах. В любой момент подозреваемый мог связаться с высокопоставленными чиновниками в своих интересах.

Заработок от преступной деятельности, развернувшейся по всему миру, инвестировали в бизнес в Испании. Подозреваемые вкладывались в недвижимость на местном побережье, рестораны, бары, дискотеки и так далее. Часть членов группировки действовала в тени, некоторые из подозреваемых занимались политикой и общественной деятельностью, расширяя сферы влияния организации.

Газета El Mundo опубликовала видео задержания подозреваемых. На кадрах видно, как вооруженные бойцы спецназа заходят в большой дом.

В итоге испанская полиция провела порядка 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Правоохранители изъяли шесть короткоствольных ружей, два боевых ружья, штурмовую винтовку, снайперскую винтовку с глушителем и тысячи патронов разного калибра, а также 300 тысяч евро наличными, криптовалюту, бриллианты и 16 роскошных автомобилей. На многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро наложили арест.

Группировка, по данным издания, занималась преступной деятельностью, включая убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием и торговлю людьми. Организация имеет несколько филиалов по всей Европе, а также распространяет свою деятельность на Южную Америку и США.