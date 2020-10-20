«Русские хакеры» добрались до Олимпиады. Как любимая страшилка Запада помогла «раздуть истерию» вокруг спорта

«Русские хакеры» за последние годы стали страшилкой на Западе: им приписывают вмешательство в выборы в США и кибератаки по всему миру. На этот раз Великобритания утверждает, что РФ пыталась помешать Олимпиаде в Токио.

Обвинения британцев

МИД Великобритании утверждает, что спецслужбы России хотели сорвать Олимпийские игры в Японии до того, как мероприятие из-за пандемии перенесли на 20021 год. При этом якобы РФ использовала кибератаки для осуществления своих целей.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Его процитировал сайт Форин-офиса.

МИД и Национальный центр кибербезопасности этой страны заявили, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) провели «кибернетическую разведоперацию». Они якобы хотели навредить организаторам Игр, их спонсорам и другим связанным с Олимпиадой компаниям. И сделать это, считают в Британии, удалось, когда вывели из строя компьютерные системы.

В правительстве Японии осведомлены о заявлениях Великобритании и следят за ситуацией. Однако от конкретных комментариев Токио пока воздержался.

Преступники уже «найдены»

Запад указал и конкретно на тех, кто «совершал» атаки. Речь идет о военных из российской войсковой части 74455, написал ТАСС. Эти люди якобы стояли и за кибератаками против энергосистем Украины. Утверждается, что им удалось это сделать при помощи вируса NotPetya.

Минюст США, говоря об этом деле, предъявил обвинения шести гражданам РФ. Их назвали сотрудниками ГРУ. Американские власти утверждают, что россияне причастны к хакерским атакам, которые были направлены против инфраструктур других стран — США, Южной Кореи, Франции и Украины.

Лондон заявил, что российские киберпреступники вывели из строя сотни компьютеров во время открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и помешали трансляции. При этом якобы хакеры пытались отвести от себя подозрения и поменять свои методы, чтобы бросить тень на КНДР и Китай.

Госсекретарь Майк Помпео считает, что Россия «пренебрегает стабильностью» в киберпространстве.

«Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению», — сказал он.

Британский МИД подтвердил, что Вашингтон и Лондон решили одновременно выступить с такими заявление в адрес спецслужб России.

Часть политической игры

Российская сторона нападки в свой адрес назвала «охотой на ведьм» и шпиономанией. Посольство РФ в Вашингтоне подчеркнуло, что Москва уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их дела.

Ситуацию «360» прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это целая часть череды заявлений, которые были сделаны за последнее время. Есть общий фон, который способствует такого рода информационным вбросам. В частности, мы видим, как в последнее время в Конгрессе США появилось несколько законодательных инициатив якобы за вмешательство [России] в прошлые президентские выборы США. [Есть] даже проекты, направленные на профилактирование возможного вмешательства России в те выборы, которые еще не состоялись», — сказал он.

По его словам, некоторые конгрессмены уже дают поручения разным силовым структурам и структурам, связанным с нацбезопасностью, «чтобы заранее предусмотреть, кто будет наказан со стороны России в случае, если такое вмешательство в американские выборы будет иметь место».

«В списке возникают государственные банки, банки с госучастием. Все это подчеркивает, что мы имеем дело с составными частями широкой западной кампании против России, где, по мнению инициаторов, очень важно набрать достаточное количество аргументов для проведения антироссийской политики», — отметил Новиков.

Он добавил, что спортивные темы, в частности Олимпиада, специально берут для привлечения внимания обывателей.

«Это то, что кажется наиболее ярким, наиболее любопытным, и то, что точно должно найти отклик в сердцах многих телезрителей и радиослушателей», — резюмировал парламентарий.

«Мы ждали этих Олимпийских игр»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев назвал обвинения в адрес России «полнейшим безумием и абсурдом».

Заявление такого рода от официальных источников смотреть, читать — просто безумие. Россия и россияне, российские олимпийцы с горечью восприняли новость от том, что Олимпиада отменилась. Мы ждали этих Олимпийских игр. То, что раздувается очередная истерия вокруг нашего спорта, — это с большим сожалением воспринимаем Дмитрий Свищев.

По его словам, россияне готовились к этим Играм и потратили на это колоссальные деньги. Для некоторых спортсменов попасть на Олимпиаду в Токио было целью всей жизни. Они надеялись, что получат медали, а сейчас очень переживают из-за переноса. Возможно, не все из них попадут на следующую Олимпиаду.

«Спорт стал неотъемлемой частью большой политики. Наших спортсменов, наши спортивные институты постоянно втягивают. В допинге обвиняют часто незаслуженно и в кибератаках. Сейчас же модно новые технологии использовать против нашей страны. Идет полномасштабная война против российской государственности. Кому-то не нравится, что Россия становится мощной, сильной, самостоятельной», — подчеркнул Свищев.

Он полагает, что таким скандалами Запад ищет способы повлиять на «нашу могучую, красивую страну».