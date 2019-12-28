Российская компания пошла по стопам SpaceX. Она уже успешно испытала напечатанный двигатель

Национальная космическая компания (НКК) открылась только в первом полугодии 2019-го, но уже создала собственный ракетный двигатель. Его напечатали на 3D-принтере. Разработка не сломалась, а вполне удачно прошла испытание в Красноярске. На самом деле в России, вопреки стереотипам, есть частная космонавтика, а теперь и НКК — ее часть.

НКК провела испытания двигателя для легкой космической ракеты, предназначенной для доставки на орбиту небольших грузов. Это случилось в районе Кузнецово, под Красноярском.

Уникальность тестового пуска — двигатель напечатан на 3D-принтере, причем без трещин, щелей и сочленений. Эти мероприятия — лишь один из этапов разработки и запуска легкой ракеты-носителя «Сибирь» частными космическими компаниями. Видео испытаний НКК опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Самого двигателя на опубликованных кадрах не видно. Но можно посмотреть, как при его включении вырывается поток пламени.

По просьбе «360» директор «Национальной космической компании» Максим Куликов рассказал о двигателе и планах НКК на будущее.

Это уникальный двигатель, который впервые в России был сделан на 3D-принтере. До нас печатали частично, какими-то элементами. Мы сделали полностью его на 3D-принтере. Это уменьшенная копия того, что будет ставиться на вторую ступень легкой ракеты-носителя «Сибирь» Максим Куликов директор «Национальной космической компании».

Что касается ракеты «Сибирь» — это проект, который уже создал партнер НКК — компания «Лин Индастриал», однако он требует доработок. По словам Куликова, в России никто не проводит запусков легких ракет. У Роскосмоса ракеты среднего и тяжелого класса, а потребность в легких есть, но их производством никто не занимается. НКК нацелены именно на эту область.

По словам Куликова, на первой ступени «Сибири» будут использовать отраслевой двигатель РД-108 — он уже применяется на других ракетах Роскосмоса, поднимая космические аппараты примерно на 60 километров. НКК разрабатывает двигатель для второй ступени.

Мы хотим с помощью 3D-принтера сделать его легче, дешевле, но при этом качество и надежность будет такая же высокая, как и применяя консервативные методы производства двигателя Максим Куликов директор «Национальной космической компании».

Разработка НКК должна вывести «Сибирь» на высоту 400 километров. В ракете дополнительно распределят тонну полезного груза: спутник, фото- и научное оборудование.

В планы компании входит не только разработка ракеты, но и строительство стартовой площадки, которая способна обслуживать «Сибирь», высотой 25 метров и диаметром в два метра.

Куликов подчеркнул, что рабочий пуск со стартовой площадки состоится в 2022 году. Это тот же путь, по которому шла компания SpaceX со своим носителем Falcon.

Пока НКК довольно скромная компания — у нее небольшой штат. Однако в 2020 году начнется строительство Сибирского космического центра.

Это будет большая инновационная площадка, куда будут привлекаться специалисты, где будем мы базироваться в том числе. Мы большой штат не содержим. Мы привлекаем специалистов с предприятий, университета. Все отраслевые специалисты Максим Куликов директор «Национальной космической компании».

Частное ракетостроение

Вопреки общественному мнению, в России достаточно много частных компаний которые занимаются космическими разработками, как и американская SpaceX.

Например, российская компания «КосмоКурс» занимается разработкой многоразового суборбитального корабля, который будет рассчитан на космический туризм. На борт корабль примет шесть туристов. Поднявшись на высоту примерно в 180 километров, они проведут в космосе 15 минут. Первый экспериментальный полет корабля запланирован на 2023 год, полет с пассажирами намечен уже на 2025-й.

При этом «КосмоКурс», в отличие от американских компаний, разрабатывать и производить детали ракеты самостоятельно не собирается. Компания работает как конструкторское бюро — она объединяет порядка 30 российских аэрокосмических предприятий, которым по силам произвести элементы будущего корабля.

Примечательно, что в 2016 году «КосмоКурс» впервые в отечественной истории прошел согласование тактико-технического задания с Роскосмосом и летом 2017-го получил лицензию на космическую деятельность. Уже в начале 2018-го компания решила строить собственный космодром. Работы планируется начать уже в 2020 году, уточняет vc.ru.

Другая российская компания — «Лин Индастриал», — занимается разработкой семейства сверхлегких ракет-носителей «Таймыр». Они будут доставлять на низкую орбиту грузы с полезной нагрузкой от 10 до 180 килограммов. Приоритетом станут микро и наноспутники (до 10 килограмм), которые имеют очень большую популярность в мире.

Первый пуск «Таймыра» планировали на 2021 год, но сроки пересмотрели. Причиной стали неудачные испытания двигателя в 2016 году и отсутствие инвесторов.

Примером успешной коммерческой деятельности в космосе в России можно назвать «Газпром космические системы». Предприятие существует с 1992 года, его основали выходцы с РКК «Энергия».

Однако «Газпром космические системы» — это скорее коммерческая компания, а не частная, но несмотря на это, она все равно представляет собой хороший пример того, как производство спутников может быть прибыльным для компании.