Россиянка победила на конкурсе красоты в Болгарии. Теперь Ксения Вербицкая — «Миссис Вселенная Классик 2020». Она не только красавица, но также многодетная мать и врач. «360» поговорил с Ксенией о том, зачем ей нужен был конкурс и что принесла победа.

Ксении Вербицкой 43 года, она мать четверых детей, работает гинекологом-эндокринологом в Городской больнице № 40 в Санкт-Петербурге. Моделью стала случайно и признается, что еще несколько лет назад даже не могла подумать, как будет представлять Россию на международном конкурсе. В первый раз на это ее сподвигла одна из пациенток.

«Несколько лет назад благодаря одной из пациенток я оказалась на конкурсе „Миссис Санкт-Петербург“ — она рассказала мне о том, что существует такой конкурс для замужних женщин», — рассказала Ксения Вербицкая «360».

На этом-то конкурсе она и победила в 2019 году. Звание «Миссис Санкт-Петербург Классик 2019» позволило дальше пройти уже на международное соревнование красавиц. В конкурсе «Миссис Вселенная» могут участвовать замужние женщины старше 40 лет. В этом году финал проходил в болгарской столице Софии.

Ксения рассказала, что готовилась к конкурсу два месяца. Она не хотела, чтобы это повлияло на работу или тем более семью.

Я стараюсь уделять максимум времени и себе, и семье, и своим увлечениям — все удается. Но, конечно, было волнительно — особенно подготовка национального костюма и вечерних платьев Ксения Вербицкая.

Костюмы Ксения готовила сама и вместе с московской мастерской разрабатывала концепцию старорусского традиционного наряда.

Кроме представления национального костюма, дефиле и презентации на английском языке важной частью конкурса «Миссис Вселенная» является творческое соревнование, на котором участницы демонстрируют свои таланты. Ксения исполняла испанскую песню Besame Mucho.

«Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира… Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», — сказала победительница «РИА Новости».

Несмотря на свой успех, от своей профессиональной деятельности Ксения отказываться не собирается.

С медициной я не закончу никогда — это моя жизнь, мой мир Ксения Вербицкая.

Об участии в других конкурсах красоты говорить еще рано — после недавней победы в финале чувство волнения еще не прошло. Но важность своей победы Ксения понимает очень хорошо и хочет использовать ее во благо.

Эти конкурсы позволяют женщинам заниматься благотворительностью, на любом таком конкурсе женщина-мать несет добро и тепло. Хочется донести до женщин, что можно быть и красивой, и успешной, и любящей мамой и женой, и реализоваться в профессии Ксения Вербицкая.

Также в планах — сотрудничество с благотворительными фондами, связанными с акушерством и гинекологией — профессиональной деятельностью Ксении.