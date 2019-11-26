«Мы на пятом году кризиса, и будет еще четыре». Россию выгоняют из большого спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Тогда нам придется расстаться с шансом принять Евро-2020 и показать себя на Олимпиаде в Токио. «360» поговорил о ситуации с главой РУСАДА Юрием Ганусом и президентом Федерации керлинга России Дмитрием Свищевым.

Без шансов, без вариантов

«Никаких шансов нет вообще. Ничего удивительного не произошло. Все определяется международным стандартом. У нас было обусловленное соответствие», — заявил Ганус.

Одно из условий — передача аутентичной базы данных до 31 декабря, а второе — передача материала в лаборатории до 30 июня.

По словам Гануса, спортивные власти России могли передать нормальную базу данных, а когда были установлены изменения — объяснить, почему они произошли. Однако этого не сделали, что повлекло последствия.

Глава РУСАДА считает, что российским спортсменам ограничат участие в международных соревнованиях. В лучшем случае на Олимпиаде они будут идти под нейтральным флагом, без триколора и гимна.

Между тем политической составляющей в том, что происходит сейчас, руководитель РУСАДА не видит.

Политической подоплеки нет. Они (спортивные чиновники — прим. ред.) заигрались, зарылись в своих ошибках. Они стараются их исправлять, используя старые подходы, и погружаются еще больше в этот кризис. Мы на пятом году кризиса, и этот кризис будет длиться еще четыре года Юрий Ганус.

«Акция устрашения для наших спортсменов»

В свою очередь председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев не видит в происходящем объективного отношения к России.

По его словам, сейчас между российскими чиновниками от спорта и международными спортивными организациями нет конструктивного диалога. Если бы он был, то России предложили бы выход из «этой спорной ситуации».

«Никто не говорит, что в нашем российском спорте все нормально, все хорошо. Если есть проблема, то ее нам надо помочь решить. Я не знаю, как это сделать. Пусть расскажут нам. А когда нас пытаются отстранить на четыре года, запретить проводить здесь соревнования, [хотят предложить] без флага нам ехать на Олимпийские игры, без гимна. Когда наших чистых спортсменов пытаются блокировать от участия в международных соревнованиях… Я считаю, что это не то что чрезмерное наказание, это не наказание. Это политическая акция устрашения для наших спортсменов», — подчеркнул Свищев.

Свищев предложил любое решение, принятое на исполкоме WADA 9 декабря, оспаривать в интересах России. Пока же, по его словам, у нашей страны плохие перспективы касательно всех международных соревнований, заявленных как за пределами РФ, так и в самой стране. Это касается и Евро-2020.

Источник фото: РИА «Новости»

Представитель Госдумы считает, что даже при плохом исходе большой катастрофы для России не случится.

«Мы живем в санкциях десятилетиями — ничего страшного не случается», — заявил он. Свищев добавил, что и позитивного в сложившейся ситуации для России нет.

«РУСАДА отстраняло и отстраняет спортсменов за нечестную игру. Механизмы борьбы с допингом у нас в России существуют. Только в диалоге с международными федерациями — МОК и WADA — необходимо будет долго решать одну проблему за другой и выполнять все требования WADА», — заключил Свищев.

Опять допинг

Источник фото: РИА «Новости»

Допинговые скандалы преследуют Россию уже несколько лет. Очередной виток произошел в конце сентября 2019 года. Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агенства Сергей Хрычиков заявил, что WАDА подняло вопрос несоответствия РУСАДА из-за махинаций с данными в Московской лаборатории. Речь идет о несовпадении «между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными Московской лаборатории», полученными в январе 2019 года.

В течение трех недель после заявления Хрычикова Россия должна была предоставить объяснения, но этого не случилось. В итоге комитет WADA по несоответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований на следующие четыре года.