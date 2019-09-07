Путь домой. Главное об обмене задержанными между Россией и Украиной

Процесс обмена задержанными между Россией и Украиной начался в субботу, 7 сентября. В московском аэропорту Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины. В киевском аэропорту Борисполь приняли самолет специального летного отряда «Россия». 360 вспомнил, как все началось и собрал главные события этого обмена.

Переговоры по обмену задержанными начались во время первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля. В конце августа в СМИ появилась информация о том, что в московское СИЗО «Лефортово» перевели пять осужденных в России граждан Украины.

В этом следственном изоляторе уже содержались задержанные в Керченском проливе моряки. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками граждан, которых предлагали на обмен. На этой неделе во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной близки к финалу, а сам процесс обмена будет масштабным.

В минувшую пятницу президент Украины подписал указы о помиловании россиян из обменного списка. По данным СМИ, власти двух государств договорились об обмене заключенными через процедуры помилования. Именно с юридическими тонкостями освобождения были связаны переговоры.

Подготовка к полетам

Утром в субботу, 7 сентября, из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали три автобуса, которые направились в сторону аэропорта «Внуково».

В 10:00 там приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины. Он встал около правительственного терминала. К борту подъехали автобусы, прибывшие из «Лефортово».

В киевский аэропорт «Борисполь» прилетел Ту-204 летного отряда «Россия». То, что на нем отправят в Москву россиян, стало понятно после того, как появилась фотография главного редактора РИА «Новости.Украина» Кирилла Вышинского на фоне борта в украинском аэропорту.

Последние месяцы Вышинский находился на следственном изоляторе. В отношении него идет судебное разбирательство по обвинению в государственной измене. О его освобождении сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он пояснил, что журналист вышел под личное поручительство и подписал бумагу, что проинформирует суд и следствие в случае изменения места нахождения.

Посольство России в Киеве на своей странице в Twitter опубликовало фотографию с освобожденными на Украине задержанными, которых отправили на обмен в Россию.

На фотографии стоят 21 мужчина и три женщины. В центре находится Кирилл Вышинский.

Москва передала Киеву моряков, которых задержали в Керченском проливе. Их освободили из следственного изолятора под поручительство уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой. С таким заявлением выступил представляющий интересы моряков адвокат Николай Полозов.

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«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», — привел его цитату «Интерфакс». Защитник особо отметил, что моряки обязались участвовать в российских следственных действиях.

Первый украинский омбудсмен и вице-президент Европейского института уполномоченных по правам человека Нина Карпачева уточнила, что в Киев вернутся 24 военных моряка и еще 11 помилованных украинцев. Она подчеркнула, что среди них и режиссер Олег Сенцов.

«Состоялся диалог двух президентов — Украины и России, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никак не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование», — заявила она «Интерфаксу».

Она пояснила, что Киев отпустил под личные обязательства 19 человек и 16 помиловал.

«Итого — 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована», — пояснила она.

Самолеты из Внуково и Борисполя с гражданами России и Украины на бортах вылетели почти одновременно.

«Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен. Самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве», — резюмировала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Возвращение домой

Оба самолета находились в воздухе чуть более часа. Оба они вернулись в аэропорты вылета. Ту-204 с россиянами на борту приземлился во Внуково, Ан-148 с украинцами — в Борисполе. Татьяна Москалькова подтвердила, что обмен прошел по формуле 35 на 35 человек.

В Борисполь еще утром привезли родственников заключенных в России Украинцев. После в аэропорт прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Первыми вышли 24 моряка, чьи корабли задержали в Керченском проливе.

После вышли и остальные. Режиссер Олег Сенцов пожал руку Владимиру Зеленскому.

На официальном сайте офиса Зеленского появился полный список вернувшихся из России украинцев. Кроме моряков, которые не дождались суда, в списке помилованных оказались: осужденные за подготовку теракта пенсионер Алексей Сизонович, режиссер Олег Сенцов и его подельник Александр Кольченко, отбывавший наказание в России за шпионаж журналист Роман Сущенко, обвиненный в содействии терроризму студент Павел Гриб.

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Проукраинский активист из Крыма Владимир Балух, подозреваемый в диверсии Евгений Панов, обвиняемый в контрабанде крымскотатарский активист Эдем Бекиров и проходящий по делу о терроризме украинский блогер Артур Панов.

Кроме того, вернулись на Украину осужденные на большие сроки в России за участие в военных действиях в Чечне на стороне террористов Станислав Клых и Николай Карпюк. За их освобождение на Восточном экономическом форуме президента России просил Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Тогда российский лидер назвал сложным процесс их освобождения.

В беседе с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.

«Я, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — заявил украинский лидер. Также он пояснил, что в дальнейшем стороны пойдут на обмен всех удерживаемых граждан, а в Минском процессе обсудят вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

В московском аэропорту «Внуково» вернувшихся из украинских СИЗО и тюрем встречал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он обнял вышедшего из самолета Кирилла Вышинского.

В беседе с журналистами Кирилл Вышинский поблагодарил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и российское правительство.

«Я не чувствовал себя одиноким. Больше года и трех месяцев я провел с трех следственных изоляторах: херсонском, одесском и киевском», — заявил Кирилл Вышинский.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом он отметил, что намерен вернуться в Киев на судебное заседание, как только он узнает о дате проведения. Журналист и ранее неоднократно заявлял, что намерен доказать свою невиновность в ходе судебного разбирательства. Из аэропорта «Внуково» Вышинский уехал на микроавтобусе МИА «Россия сегодня» вместе с Дмитрием Киселевым.

В эфире телеканала «Россия 1», который вел прямую трансляцию из аэропорта Внуково рассказали, что в числе обмененных в Москву прибыл и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Ранее Киевский апелляционный суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство. Кто именно за него поручился — не уточняется.

Источник фото: РИА «Новости»

Как сообщил «Интерфакс», все прибывшие во Внуково из Украины на двух автобусах с машинами сопровождения отправились в Москву.

Обмен заключенными между Россией и Украиной поприветствовали в Кремле. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал он. Особо Песков отметил возвращение в страну Кирилла Вышинского. В ближайшее время он обещал опубликовать официальные списки с именами освобожденных.