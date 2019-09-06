Сборной России по футболу 6 сентября предстоит встреча с одним из главных конкурентов за выход на Евро-2020 — командой Шотландии. Матч пройдет в Глазго и начнется в 21:45 по Москве. Как команды подошли к этой игре — в материале «360».

Почему эта игра важна?

После четырех туров отборочного этапа в группе I ожидаемо определился лидер. Сборная Бельгии уверенно набрала 12 очков в четырех матчах. Впереди у фаворита группы встреча с командой Сан-Марино, которую они должны обыграть влегкую.

На втором месте с девятью очками идет сборная России. Единственное поражение подопечные Станислава Черчесова потерпели как раз от бельгийцев. Шотландцы же сейчас идут на четвертом месте, имея в своем активе шесть очков. В первых турах они проиграли Бельгии и команде Казахстана, которая идет на третьем месте с шестью очками. Шотландия изначально считалась главным соперником России за второе место в группе и, соответственно, выход на Евро-2020. Сейчас же в случае победы крепкая команда Стива Кларка может догнать сборную России по количеству очков.

Источник фото: uefa.com

Значимость противостояния с шотландцами накануне подчеркнул и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, внимательно смотрим в таблицу. Завтра (6 сентября — прим. ред.) будет игра за шесть очков. Понятно, как бы игра ни складывалась, останется еще пять матчей. Можно разыграть еще 18 очков, математикой не хотим заниматься. Завтра игра, у команд одинаковые шансы», — сказал наставник национальной сборной России.

Кто будет играть?

На матч против Шотландии Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов. В Глазго полетели три вратаря: Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев. Кто из них встанет «в рамку» в отсутствие Игоря Акинфеева — пока вопрос открытый. Но, вероятнее всего, основным голкипером будет футболист московского «Локомотива».

А вот список защитников, которые попали в заявку сборной России: Максим Беляев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Андрей Семенов и Марио Фернандес.

В полузащите смогут выйти Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, братья Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Денис Черышев.

Как и раньше, в нападении Черчесов сделал ставку на Артема Дзюбу и Федора Смолова. Также он пригласил Николая Комличенко, который в последнее время много забивал за чешский клуб «Млада Болеслав».

У Бакаева и Комличенко почти нет опыта игры за национальную сборную, но наставник команды утверждает, что они потихонечку осваиваются в команде. «Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист сразу начинает проявлять себя на поле, чувствовать себя в команде своим. <…> Вне зависимости от того, молодой это игрок или опытный, если он готов, то получит шанс», — сказал Станислав Черчесов.

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А вот кому опыта не занимать, так это Артему Дзюбе — он также посетил предматчевую пресс-конференцию и высказался о подготовке к ответственной игре. Соперника в команде изучают внимательно и каждый игрок понимает, как действовать на поле.

«Не хотелось бы всех секретов выдавать сейчас. Все мы понимаем, в какой футбол играет Шотландия, ее сильные стороны. [Эндрю] Робертсон выделяется у них», — сказал лидер российского нападения.

Что надо знать о сопернике?

С Дзюбой сложно поспорить — Эндрю Робертсон действительно главная звезда современной сборной Шотландии. Защитник в мае выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля». Сейчас же он готовится к встрече с командой России, понимая, что это матч жизни для его команды.

«Нам эта победа нужна, но ее надо завоевать. У нас еще по два матча с Россией и Бельгией. Может быть, эти три очка с Россией позволят нам идти дальше более уверенно. Завтра мы должны показать себя на 100%», — сказал защитник сборной Шотландии.

Но не стоит думать, что команда соперника держится лишь на одном игроке, — это крепкая команда, в которой собраны сильные представители клубов Английской Премьер-лиги. Так, в полузащите может выйти Скотт Мактомини из «Манчестер Юнайтед», а ближе к атаке — Райан Фрэйзер из «Борнмута».

Шансы на победу

Но, несмотря на наличие игроков АПЛ в составе, как российские, так и зарубежные эксперты считают, что победят подопечные Станислава Черчесова. Так, например, комментатор Илья Казаков отметил, что сборная России хорошо готова к игре.

«Сборная России в последнее время играет неплохо в обороне, не пропуская, ну и Шотландия в атаке сейчас далеко не та команда, о которой можно говорить как об атакующей силе», — подчеркнул он.

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Специалисты зарубежного футбольного издания Squawka также отдали предпочтение российской команде. Они дали прогноз, что сборная России победит со счетом 2:0.

«Шотландия выиграла последние пять домашних матчей, но все выглядит так, как будто эта серия подойдет к концу в матче против подготовленной команды России, забившей 14 безответных голов в трех последних играх», — отметили специалисты спортивного сайта.

В случае победы сборная России гарантирует себе приятный отрыв от шотландцев — шесть очков. Это значительно повысит шансы подопечных Черчесова на выход в финальный этап Евро-2020. Матч начнется 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.