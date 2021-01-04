Российские хоккеисты сыграют с канадцами в полуфинале МЧМ. Соперник был стабильнее, но теперь все решит характер

Сборная России по хоккею сыграет против команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира. Матч пройдет 5 января в 02:00 на арене Rogers Place в канадском Эдмонтоне. К игре обе команды подошли с разными итогами. По оценке экспертов, сборная Канады пока не встретила особое сопротивление в ходе чемпионата, а российские спортсмены уже совершили несколько ошибок. Но точно можно сказать — матч скучным не будет

«Будет игра характеров»

Хоккейный эксперт Евгений Чижмин заявил «360», что российская сборная сейчас находится не в той форме, в какой хотелось бы ее видеть. Такой вывод он сделал после матча с командой Германии.

«Можно сказать, что это не та игра, которая может дать положительный результат с канадцами», — пояснил он.

По словам эксперта, для ребят сейчас важен психологический настрой, так как встреча со сборной Канады — это совершенно другая игра, в которой каждый должен показать, что он достоин победы.

По словам Чижмина, канадцы лучше подготовились к турниру, кроме того, они играют на своем поле. Российские хоккеисты оказались в напряженной ситуации, которую им надо будет преодолеть.

«Тренерский штаб может настроить команду правильно. Здесь будет игра характеров, только в этом аспекте мы можем что-то решить», — заявил эксперт.

По словам Евгения Чижмина, прогноз на предстоящий матч ему делать сложно. Он пояснил, что как патриот он рассчитывает на победу и выход в финал. Но если посмотреть на проведенные российской сборной матчи, то игрокам не хватает доминирования. Возможно, что в этот раз хоккеисты покажут совершенно другую игру.

«Точно будет драматично и эмоциональной»

Спортивный журналист Алексей Белов объяснил ошибки российской сборной сменой тренера.

«У России закончилась эпоха Валерия Брагина, когда молодежка играла вполне определенный хоккей, строгий, в каком-то смысле силовой. Сейчас сборную возглавил Игорь Ларионов. Игра стала совершенно другой, с контролем шайбы, игрой в пас — креативнее. Но это легко не бывает. Нужно привыкнуть к этому всему, нужно переработать, преодолеть ошибки, поэтому и были проблемы», — пояснил он.

По его словам, можно рассчитывать на то, что российские хоккеисты пережили все эти сложности и готовы показать свой лучший хоккей, потому что канадцы — это очень сильный соперник и полуфинал чемпионата мира — ответственная игра.

«На этом чемпионате Канада вообще не имела проблем. Теперь ее ждет первая большая проверка в полуфинале. Я не помню ни одной скучной игры на молодежном уровне между этими командами. Это точно будет драматично и эмоционально», — подчеркнул он.

Белов заявил, что практически весь чемпионат мира сборная Россия шла, преодолевая препятствия, спотыкалась и снова поднималась, чтобы встретиться со своим главным соперником, который пролетел весь чемпионат ветерком. Кто победит сегодня эксперт сказать затруднился, пояснив, что встреча России и Канады на хоккейной арене — это всегда 50 на 50. Но скучным матч точно не будет.