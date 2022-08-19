Русофобские настроения в Прибалтике закончатся вместе с деньгами Германии

Эстония предложила включить в очередной пакет антироссийских санкций ряд ограничений. Среди них — запрет на поездки россиян в Европу, сообщила пресс-служба МИД страны. Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва рассказал «360», что такие настроения витают не только в Эстонии, но и в Латвии, и в Литве. Причина — в реваншистах, которые пришли к власти в этих государствах после Второй мировой войны. Когда у главного «кошелька» Прибалтики — Германии — закончатся деньги, разговор будет совсем другим.

Далее —прямая речь.

Откуда русофобия

В Европе есть четыре государственных образования — Латвия, Литва, Эстония и Украина. Их нельзя в полной мере назвать субъектами международного права, так как на деле они реализуют волю чужих игроков. Так сложилось, что за 30 лет это привело к концентрации во власти людей, которые так или иначе были связаны с пронацистскими образованиями Второй мировой войны. Они, конечно же, охвачены жаждой реванша. И в свое время вступали в НАТО в надежде, что альянс продолжит экспансию, и они примут участие в разделе России.

И это абсолютно серьезно. Я сейчас не оцениваю реальность этого, просто рассказываю, что у людей творится в головах. Латвия могла выступить инициатором восьмого пакета санкций, а могла это сделать и Литва.

Сегодня мы уже находимся в той ситуации, когда балом правит иррациональность

Именно поэтому вот сегодня, например, МИД РФ еще раз сказал, что мы не стремимся избежать эскалации, мы хотели бы, чтобы США не стали стороной конфликта. А подобные действия Эстонии, безусловно, как и соответствующие действия Украины, подталкивают ситуацию к тому, чтобы сделать США участником конфликта.

Невыгодные санкции

Подчеркиваю, что сегодня конфликт развивается по иррациональным мотивам. В чем экономическая выгода Германии, отказавшейся от «Северного потока — 2»? Сегодня немецкие промышленники пришли к канцлеру Олафу Шольцу и попросили не ставить интересы Украины впереди промышленности [страны]. Шольц ничего не ответил.

Тем временем экономика Эстонии на 30% связана с Россией, точно так же, как и экономики Латвии и Литвы. То есть в этом всем нет экономических причин, это иррациональные действия. Но саму страсть убить, разрушить государство тоже рациональной нельзя назвать. А они занимаются именно этим.

Россия должна абсолютно четко для себя сформулировать долгосрочную стратегию: ни Украина, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не могут быть в нашем окружении самостоятельными институциями. Это должны быть части нашей страны, к сожалению

Эти государства продемонстрировали, что их главная цель — наше уничтожение. Как такое возможно? И эти слова о восьмом пакете санкций… Он никому не нужен — ни немцам, ни итальянцам, ни португальцем. Но он нужен реваншистской элите Эстонии, которая не страдает от этих санкций и прекрасно себя чувствует, находясь на обеспечении госбюджета и дотаций из Брюсселя.

Конкретно у этих людей, у этих инициаторов, все в порядке. И они готовы терпеть еще десятикратное повышение цен на газ, потому что питаются из другого кошелька. Поэтому, например, стратегическая задача России — «убить» Германию как основную экономику, как основной кошелек Европы. Причем даже не столько мы ее убиваем, сколько она сама. Понятно, что вся ее рентабельность закончилась. Как только у Германии кончатся деньги, тогда будет серьезный разговор. А пока мы будем слушать про восьмой, девятый, десятый пакеты санкций.

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