Дания поставила на паузу визы для граждан РФ. Русофобные путешествия нам и не нужны

Дания на время прекратила прием заявлений от россиян на визы и ВНЖ. Ранее так поступили страны Прибалтики и Чехия. Решения об отказе в выдаче виз может быть политическим, поскольку Дания тоже весьма русофобна. Но вместо закрытых и недружелюбных стран туристы могут выбрать другие.

Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы и ВНЖ от россиян «до дальнейшего уведомления». Посольство страны посоветовало обращаться в визовые центры других государств. Приостановка не затронула только официальные визиты.

Ранее россиянам перестали выдавать визы Латвия, Эстония и Чехия. И наоборот Италия начала принимать заявления от российских туристов на визы. Итальянский визовый центр на время приостанавливал прием документов из-за сбоев в оплате, но позже вновь заработал в обычном режиме.

Япония тоже объявила о начале приема заявлений на визы с 10 июня. В первое время в страну можно будет попасть в составе туристической группы.

Политическое решение

Решение Дании о приостановке выдачи виз наряду с другими странами Европы может носить политический характер. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил «360», что Дания остается одной из самых русофобских стран. Она последовательно реализует антироссийскую политику нынешнего руководства.

Не только Прибалтика и Чехия. Тот факт, что Дания перестала выдавать визы, вполне укладывается в логику антироссийской политики Дмитрий Солонников.

У тех же стран, которые возобновили выдачу виз россиянам, другое представление о миру. По словам Солонникова, Италия гораздо более позитивно относилась к России всегда. Для нее Россия — это достаточно важная часть ее дипломатии и политики.

По мнению политтехнолога Российской Ассоциации политических консультантов (РАПК) Николая Кремлева, Япония и Италия не идут на такие бессмысленные шаги, поскольку представляют из себя мощные государства, которые входят в G20 и G7. А Данию, напротив, мало кто воспринимает всерьез.

Солонников не исключил, что другие страны тоже могут начать прекратить выдавать визы россиянам под влиянием других русофобских государств-членов ЕС.

Николай Кремлев тоже не исключил прекращение выдачи виз всеми странами Евросоюза. Но через какое-то время они вновь будут открыты для россиян.

«Они подумают и начнут опять выдавать визы, потому что деваться там все равно будет некуда. Кроме стран типа Польши и Прибалтики. Они пытаются вообще из штанов выскочить, чтобы показать насколько они ненавидят Россию», — рассказал Кремлев.

Страны для отдыха

Остановка выдачи виз ударит по туристической отрасли стран. Например в Чехии до начала пандемии Россия стояла на пятом месте стран, из которой часто приезжают туристы, теперь же она в третье десятке, написал Иносми.

Но вместо закрытых и недружелюбных для россиян стран, туристы могут присмотреться к другим государствам. Путешественники из России стали с большим интересом посещать Египет. Власти страны так же пытаются создать для российских туристов комфортные условия и прорабатывают возможность приема карт российской платежной системы «Мир».

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Уже традиционная страна для отдыха — Турция. Между странами увеличивается количество авиарейсов, а в банках и отелях начинают принимать карты платежной системы «Мир».

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Другим излюбленным туристическим местом для россиян до сих пор остается Таиланд. Страна упростила с 1 мая въезд и больше не требует от путешественников ПЦР-тестирование. Туристам не нужно после прилета пять дней находиться на карантине. Теперь им достаточно сдать в течении 72 часов ПЦР-тест и загрузить его в специальную систему.

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Из европейских стран россияне могут отправиться в Грецию при наличии шенгенской визы. В ней отменили антиковидные ограничения для путешественников.

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И хотя прямого сообщения с Грецией нет из-за санкций Евросоюза, до страны можно долететь с пересадками в Стамбуле, Белграде и других городах.