Русофобия в Германии давно стала нормой. Хваленая толерантность не остановила даже от травли детей

Нападки на русскоговорящих жителей западных стран в последнее время перестали быть редкостью. В Германии притеснять стали даже детей: в большинстве случаев сдачи они дать не в состоянии, а на жалобы родителей местные правоохранители реагируют крайне неохотно.

Оголтелая русофобия «включилась» по отношению ко всему, что так или иначе связано с Россией. Об этом «360» рассказал создатель сообщества для русскоязычных и русских немцев в Германии по имени Петр.

«Нет каких-то ограничений. [Неважно], связан ли человек каким-то образом [со спецоперацией], какая у него политическая позиция. Все [русское] вызывает агрессию», — пояснил мужчина, добавив, что доходит и до насилия.

Петр пояснил, что на фоне сложившейся ситуации решил сформировать в Telegram сообщество, где люди смогли бы делиться друг с другом происходящим и каким-то образом помогать — «иметь в случае беды структуру для быстрого реагирования».

Манипуляция сознанием

Проблемы, по словам Петра, начали возникать в школах. Например, детям разрешают «разрисовать российский флаг и написать, что он вражеский». Где-то, жалуются в переписке родители, наоборот, запретили изображать флаги РФ и СССР. Первый якобы принадлежит стране-агрессору, а второй — несуществующему государству.

«Уже сейчас манипулируют детьми. Я все чаще получаю информацию от родителей, к которым приходят дети и спрашивают: „Действительно ли Украина хорошая, а русские все плохие“? И это не русские дети. <…> Все рассказывают об одном и том же эффекте: дети пропитываются ненавистью к русскому сообществу, русские дети также страдают от этого», — пояснил мужчина.

Иллюстрацией его слов стали кадры, снятые жительницей Германии Анной. Она показала выпуск детского журнала от 4 марта. Издание, по словам женщины, всегда специализировалось на головоломках, кроссвордах, рассказах, сказках и развивающих играх. Но в последнее время выпуски очень преобразились. Анна назвала редакционную политику журнала манипуляторской.

Источник фото: телеканал «360»

«Россия будет наказана», «Евросоюз выступает против», «Куда бегут украинцы», «Оружие из Германии» — и оправдание, почему его направляют на Украину, «Планета рушится из-за русских солдат» — вот далеко не полный перечень кричащих заголовков. В этом же номере упомянут НАТО, а также почему-то есть отсылка к событиям 11 сентября 2001 года в США.

Прекрасная манипуляция детскими мозгами, <…> отношением немецких детей к русским или русскоговорящим детям в Германии. <…> Вот так настраивают детей на правильное для политиков мнение Анна русскоговорящая жительница Германии.

Источник фото: телеканал «360»

«Пару страниц они посвятили действительно тому, для чего был создан этот журнал», — заключила женщина, добавив, что большинство из них все равно связаны с Украиной или НАТО.

Болезненный опыт

Дискриминация русскоговорящего населения в Германии не новость. Русский немец Богдан, проживший в стране 30 лет и ставший отцом четырех детей, пояснил: в той или иной степени с ущемлениями он сталкивался годами. В конце 2000-х его не допустили к соревнованиям.

Тренер обосновал: «Ты недостаточно немец» Богдан русский немец.

По словам Богдана, он получил высшее образование и работает менеджером в химическом концерне. Платили мужчине всегда заметно меньше, чем немецким коллегам.

«Аргументация от отдела кадров: а что, мол, вы, русские, хотите такую же зарплату, как у немцев? Опыт болезненный всегда присутствовал. Я относился к этому спокойно. Но когда это касается детей — это другая ситуация», — подчеркнул он.

В больницах, ресторанах и юридических конторах, добавил Петр, заявляют об отказе обслуживать клиентов с российским гражданством. Проблемы могут возникнуть даже в том случае, если у человека просто есть русские корни.

«Все это закрывается словом „солидарность“. Все эти меры националистического характера — чего я в Германии не мог себе представить. <…> Чистая русофобия. У каждого есть право на свое мнение, но мы должны оставаться людьми», — заметил организатор сообщества для русскоязычных и русских немцев.

По его словам, полиция не успевает или не хочет реагировать на поступающие от русскоязычного сообщества жалобы. Проблематику по отношению к детям Петр вообще выделил в отдельное направление — желающих поговорить оказалось очень много.

В огласке не заинтересованы

Русская жительница Германии Елена столкнулась с дикой историей из школьной практики сына. Родителей учеников уведомили о сборе гуманитарной помощи для украинцев — в денежном эквиваленте. Женщина объяснила ребенку, что не готова отдавать средства, не зная, куда они идут на самом деле.

«Сын ничего не принес. Хотя были родители, которые и по 1000 евро приносили, дети из копилок вытаскивали по 300-500 евро», — пояснила Елена.

Мальчика вместе с остальными детьми, которые не приняли участие в сборе, заставили подметать школьный двор.

«Я понимаю это как штраф за то, что дети не принесли гуманитарную помощь», — заявила жительница Германии.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, в школе все выставили как воспитательную работу из-за не слишком хорошего поведения. А семейный адвокат Елены заметил, что жалобы и обращения куда-либо вряд ли дадут результат.

Давно живущая в Германии Мария пожаловалась на травлю своего ребенка в школе — девочку назвали «русской свиньей». Разговор с родителями обидчицы оказался безрезультатным, поскольку они не увидели в произошедшем ничего страшного. Школьная администрация принимать активное участие в разрешении конфликта не спешит.

Официально можно подать заявление — это наказуемо. Неофициально школа <…> не заинтересована в огласке и придании подобным случаям веса. <...> Я считаю, мы должны об этом говорить, кричать Мария русская жительница Германии.

«Очень много поддержки идет со стороны школы. <…> Они не соблюдают нейтралитет, а направляют детей в то русло, которое нужно, навязывают мнение, которое модно. Дети — наше слабое звено», — заявила женщина.

Она привела в пример случай, когда шестилетнюю девочку из русскоговорящей семьи пытались похитить возле учебного заведения. Трое мужчин на ломаном русском заговорили с ребенком, предлагали сладости и схватили за руку. Прямо перед школьными воротами стояла их машина.

«Мы были в полиции, там над нами <…> открыто смеялись. Только после того, как мы пообещали обратиться в консульство и к адвокатам, была реакция», — сказала Мария.

Женщина подчеркнула, что русскоговорящее население Германии попросту боится за своих детей, а им страшно ходить в школу. Истерию, устроенную местными средствами массовой информации по поводу России, Мария назвала неприемлемой.

Обострение русофобии

Многодетный отец Богдан заметил, что у 80% воспитанников детского сада, куда ходит его младший ребенок, миграционное прошлое.

«Дети в детском саду делают глобус. <…> Мои дети по паспорту немцы, но их уже априори „ставят“ на глобус как русских. Если бы это не имело негативную подоплеку — проблемы бы не было. Мы гордимся, что являемся частью великой русской культуры. <…> Когда идет осознанная дискриминация, и ты понимаешь, что тебя определяют русским, чтобы ущемить — это другая ситуация», — подчеркнул мужчина.

Его старшие дети уже столкнулись с агрессией в школе: после начала спецоперации одноклассники их обзывали и чуть ли не лично обвиняли в развязывании третьей мировой войны. Учителя на подобное реагируют неадекватно.

Они открыто признают, что дискриминация к русскоговорящим детям — это нормально, а к другим нужно проявлять толерантность Богдан.

«Если дети других национальностей разговаривают на своих языках (греческом, турецком, арабском), никаких замечаний им не поступает. Дочь разговаривала с девочкой на русском языке. <…> Нас вызвали и сделали замечание», — поделился мужчина.

Он указал на наличие дискриминации к другим детям и напомнил об официальной статистике МВД Германии: в опубликованном на днях документе сказано, что ежедневно власти фиксируют более 200 дискриминирующих нападок по отношению к русскоговорящему населению страны.

Живя тут и видя, как относятся к нашим детям, мы понимаем, что представляем тут русский мир. И мы хотим его представлять. Нас научили тут, за рубежом, любить Россию. Это не какой-то ура-патриотизм или пафос. А — может, к сожалению, — наша реальность Богдан.

«Сейчас им развязали руки. Мы понимаем, что будет еще хуже. И от скорости и успеха спецоперации зависит и наша жизнь тут. Для них все русские, независимо от того, родился ты в Казахстане, Киргизии, Украине — не имеет значения. Они не за Украину, они — против России. А на вопрос о войнах в Сирии, Ливии, Ираке отвечают: „Ну это же другие люди“», — подчеркнул Богдан.

Он добавил, что полтора года назад ездил по работе в Киев и лично наблюдал в украинской столице «людей со свастиками, зигующих».