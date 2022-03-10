Во многих странах резко поменялось отношение к россиянам. После начала спецоперации на Украине русские за рубежом начали жаловаться на то, что где-то им не хотят сдавать жилье, где-то местные дети отказываются учиться с российскими. Более того, теперь за рубежом стараются не разговаривать на русском на улицах.

Япония

Глава «Русского клуба в Токио» Михаил Мозжечков рассказал «360», что русофобская риторика появилась в Японии. Там новости, по его словам, буквально копируют американские. И это не может не сказываться на восприятии русских местными жителями. Причем дело доходит и до порчи имущества тех, кто хоть как-то связан с Россией.

«Были мелкие выходки, в каком-то магазине русском сломали какую-то вывеску», — рассказал Мозжечков.

Более того, тема России в негативном контексте начала всплывать даже в бытовых ссорах.

«Сегодня интересная история была. Там у женщины японский муж, выпив лишнего, начал орать, что она „Путин“, сломал ей дверь в комнату. Такая веселуха бывает, но это редкие исключения», — отметил Мозжечков.

По его словам, в Японии живут около восьми тысяч россиян, а также несколько тысяч украинцев. И недавно уроженцы Украины атаковали страницу «Русского клуба» в Facebook, где начали массово постить антироссийские комментарии.

«Украинцы сейчас вот каждый день ходят, речевки свои толкают везде, с флажками стоят. И я прекрасно понимаю, что этих людей лучше не трогать, но они же на нас набросились в Facebook», — сообщил Мозжечков.

Германия

Тем временем россияне, уехавшие за рубеж, рассказали изданию 74.ru, что отношение к ним резко изменилось буквально недавно.

«Я живу в Германии уже много лет. Сейчас здесь происходит что-то невероятное. Здесь все вокруг вывешивают флаги Украины, подсвечивают все вокруг, поток людей просто невероятный. Жителей Украины очень много, им все оформляют быстро, порой даже документы не нужны никакие, достаточно устного какого-то объяснения. Здесь их обеспечивают всем, чем можно. А беда в том, что здесь начали притеснять россиян», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, обстановка накалилась до предела за несколько дней. В одном из классов дети отказались учиться вместе с русской девочкой. Женщина отметила, что сейчас в Германии попросту боятся говорить по-русски в общественных местах.

«Говорим на русском только дома. Мы не знаем, как быть. Настолько все это быстро случилось, настолько резко началось, что мы и правда не понимаем, как себя вести. Ситуация развивается стремительно», — отметила собеседница.

Грузия

В Грузии некий магазин игрушек для взрослых при заказе предупредил, что не будет продавать свою продукцию русским. Такую информацию опубликовал Теlеgrаm-канал «Понаехал в Грузию» и предоставил скриншоты переписки. Если есть подозрения на то, что потенциальный клиент — россиянин, его могут попросить показать первую страницу паспорта.

Источник фото: Теlеgrаm-канал «Понаехал в Грузию»

Когда покупатель напомнил о правилах анонимности, представитель магазина решил не спрашивать снимок паспорта и просто огласил, когда прибудет курьер.

Тем временем в Facebook Aviasales пользователи обсуждают, что в Грузии русским и белорусам не хотят сдавать жилье. Девушка привела пример, как ее другу отказали пять раз.

Источник фото: Aviasales/Facebook

Турция

По словам жительницы Турции, до недавнего времени у россиян там было все спокойно. В стране довольно много русских и украинцев, которые всегда между собой общались. Теперь же за счет повестки обстановка накалилась.

«Конфликтов пока никаких ни с кем не возникало. Я хожу в тренажерный зал, и каждый раз ко мне подходят люди и начинают спрашивать о том, что происходит там… Все пытаются понять, как ты к этому относишься. Бросают какие-то косые взгляды», — отметила собеседница издания.

По ее словам, о национальности постоянно спрашивают и ее подругу — украинку. Причем последнюю часто принимают за русскую.

«Мы здесь не ходим и не кричим, что мы русские. Не кричим, что мы чего-то от кого-то хотим. Нет. Нас тут все и так вычисляют и пристают с разговорами», — пояснила девушка.

Молдавия

При этом в Европе зачастую агрессивно реагируют на русскую речь, даже если говорят не россияне, а европейцы. Так, в Молдавии местные жители начали жаловаться на поведение приезжающих украинцев. По словам молдаван, большая часть прибывающих беженцев не понимают, что им пытаются помочь. Украинцы недовольны тем, что с ними разговаривают по-русски. Между тем молдаване попросту пытались объясняться на понятном гражданам Украины языке.

«Дерутся, бунтуют, орут по Молдавии „Слава Украине“ и дерутся со всеми подряд — в отеле, в ресторане — из-за того, что их там обслуживают на русском языке. Вы должны понимать, что вас пытаются обслуживать на понятном для вас же языке», — заявил житель Молдавии.