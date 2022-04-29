Румынию подозревают в подготовке нападения на Приднестровье. Но это выгодно только Украине

Приднестровье после серии прогремевших на этой неделе взрывов оказалось под серьезной угрозой. Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на источники в Кишиневе сообщил, что нападение на республику готовит Румыния. По мнению опрошенных экспертов пока это только прощупывание почвы, для изучения реакции России. Доступ к Приднестровью, а точнее к арсеналам оружия больше интересует Украину. Но полностью исключать сценарий нападения никто не спешит.

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В своем Telegram-канале Пегов сообщил, что президент Молдавии Майя Санду проводит закрытые совещания с депутатами, на которых пытается их убедить начать открытое противостояние с Приднестровьем и размещенными там российскими миротворцами.

По словам источников военкора, глава республики действует по поручению своих кураторов, которым дали прямые указания высокопоставленные офицеры. Основной военной силой в предстоящем конфликте станет армия Румынии, что позволит не привлекать остальных членов альянса. Выступят они под флагом Молдавии.

Сообщение о возможном нападении на Приднестровье объединенных Румынии и Молдавии произошло на фоне заявления Санду об объединении двух стран. Она заявила, что готова провести референдум, но только когда будет уверена в поддержке большинства населения.

Источник фото: РИА «Новости»

Отмашка НАТО

Появление сообщений о желании Польши забрать себе территорию Западной Украины и готовность Румынии вернуть Молдавию вызывает определенный скепсис. Такой шаг полностью легитимизирует ситуацию вокруг Донецкой и Луганской народных республик, а также влечет за собой мировое признание Крыма российской территорией. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Мне кажется, что это пробросы, чтобы проверить реакцию мировой общественности и поведение России. Что она будет делать. Хотя окончательно исключать возможность таких шагов не приходится», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что действующий президент Молдавии Майя Санду имеет гражданство Румынии, что достаточно парадоксально, но не уникально. Бывшими советскими республиками уже управляли граждане США (Валдас Адамкус — президент Литвы 2004–2009 годов — прим. ред.) и даже сейчас президентом Грузии является бывшая обладательница французского гражданства (Саломе Зурабишвили).

Светов отметил, что пока подобных шагов от Румынии можно не ждать. Для реальных действий нужна отмашка НАТО, которой пока точно нет.

Украинская раскачка

Все произошедшие за последние дни взрывы и обстрелы на территории Приднестровья были направлены на провоцирование вмешательства России, заявил Юрий Светов. Он пояснил, что там находятся российские военные, которые охраняют склады с оружием, доставленное после вывода советских войск из стран Восточной Европы.

«Спровоцировать Россию на какие-то шаги по отношению к Приднестровью нужно Украине, которая претендует на эти склады с вооружением У нее есть проблемы со снарядами, а там находится огромное количество оружия», — подчеркнул эксперт.

Приднестровье в этой ситуации — страдающая сторона, а людей, которые там живут хотят сделать разменной монетой. Светов напомнил, что Украина раньше блокировала границу республики, не давая ей наладить экономические связи.

Сейчас у Приднестровья появилась надежда на то, что вся эта блокада, в которую ее пытались загнать, будет прорвана. Когда вот эти регионы Украины, прилегающие к ней освободят от действующей власти, то Приднестровье может задышать. У него появится возможность к реализации своего потенциала, через связи с Россией Юрий Светов

Президент Приднестровья Вадим Красносельский ввел в регионе повышенный уровень террористической опасности после обстрела здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе, взрывов в районе села Парканы и подрыва вышек радиотелецентра около поселка Маяк.

Руководитель республики заявил, что за терактами стоят боевые группы, проникшие через украинскую границу. Он призвал власти соседней страны начать расследование и установить личности боевиков. Отдельно он обратился к правительству Молдавии с предложением не реагировать на провокации и продолжить работу групп по мирным соглашениям.